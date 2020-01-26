Гламурный депутат вышла с лопатой на уборку снега в Барнауле

26 Янв. 2020 2020-01-26T05:18:49+03:00

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Дорожные службы не справляются с уборкой снега в Барнауле, и им на помощь выходят добровольцы. Среди них оказалась и депутат гордумы Кристина Юстус, фракция ЛДПР.

Фото и призыв к горожанам тоже выйти на очистку улиц она опубликовала у себя на странице в Фейсбуке.

"Если бы каждый из нас сам, либо со своим коллективом вышел на борьбу со снегом, город стал бы чище! Мы уже реализуем такую практику в этом году! Не всегда работа на благо родного города должна проходить в залах заседаний! Приглашаем вас присоединиться!" - написала депутат.

На уборку Кристина Юстус вышла с лопатой, рюкзаком и в спортивной одежде.

Отметим, в крае сохраняется неблагоприятная погода: на 26, 27 и 28 января объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются снег, мокрый снег, местами сильный, метель, гололед, усиление ветра до 23-24 метров в секунду.

Ранее, 25 января, в Алтайском крае из-за шторма перекрыли 29 дорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU