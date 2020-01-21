2020-01-21T12:34:29+03:00
Общество

Бийчане выкопали в огромном сугробе туннель, чтобы пройти к остановке

Мнение горожан по поводу сооружения разделились
Юлия ЕВГРАФОВА
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Скриншот из группы «Типичный Бийск»Скриншот из группы «Типичный Бийск»
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Чтобы пройти на остановку жители Бийска прокопали туннель в огромном сугробе. Это оказался единственный способ решения проблемы, чтобы не проходить по проезжей части. Фотографией необычного сооружения горожане поделились в соцсетях местной группы «Типичный Бийск».

Туннель в сугробе прокопали на тротуаре возле остановки жители переулка Байкальского.

-Этот туннель сделали для детей. Те, кто там живет, знают, что к остановке идти прямо по проезжей части. Высота сугроба там - около двух метров. Привет властям, - написала одна из жительниц Бийска в социальных сетях.

Мнение пользователей по поводу этого сооружения разделились. Одни находят его забавным и придумывают различные шутки. Другие наоборот, считают его опасным и не поддерживают юмора по этому поводу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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