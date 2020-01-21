На Алтае женщина замерзла в сугробе после корпоратива

На Алтае обнаружили тело 41-летней Елены Бессмертных из Корболихи. О ее местонахождении ничего не было известно с 27 декабря прошлого года. Женщина ушла с предновогоднего корпоратива, но домой так и не вернулась. Пропавшую разыскивали полиция и волонтеры, 18 января ее нашли мертвой в сугробе.

К слову сказать, такие случаи происходят постоянно, чаще всего причиной того, что люди ложатся в снег и замерзают, становится алкоголь. 14 января в поселке Хабары обнаружили тело 48-летнего мужчины. Его заметил проезжавший мимо сотрудник ОГИБДД, он и сообщил об этом в отдел.

Несколько дней назад, пока регион был во власти бурана, в Поспелихинском районе 59-летний мужчина пешком отправился в поселок Факел Социализма, но не дошел. На поиски направили 18 человек и четыре единицы техники. Его нашли недалеко от села, к тому времени он обессилил и просто лежал на земле, припорошенный снегом. Его доставили в больницу, сейчас с мужчиной все в порядке.

Как говорят, опытные спасатели, человек в состоянии опьянения не чувствует холода и очень быстро переходят опасную черту между легким переохлаждением и серьезным обморожением.

- От переохлаждения кровоток переходит на малый круг, сберегая энергию и согревая внутренние органы, отсекая от тепла конечности, как ресурсы, которыми можно пожертвовать. В такие моменты человеку кажется, что ему жарко, замерзающие начинают раздеваться и тем самым лишь приближают свою гибель, - говорит сотрудник МЧС Андрей Поздняков.

Нашумевший случай произошел еще в ноября – недалеко от поселка Сосновый Лог Кытмановского района погибла 17-летняя девушка. Она приехала в гости к подруге и после посиделок в компании с ее знакомыми ушла одна из дома. По всей видимости, девушка сбилась с дороги, запаниковала и провалилась под лед озера. Было не глубоко, но мокрая одежда и мороз за считанные минуты убили ее.

Несчастные случаи – это, по большому счету, вопрос спасателей. Главное, чтобы человек мог вовремя попросить о помощи. На днях в пургу школьник в одном из сел сбился с дороги, но мальчишка не растерялся, попросил о помощи и сообщил маркировку на опоре ЛЭП. Это позволило выяснить его месторасположение, мальчика спасли.

Другой вопрос - пьяные люди, которые не могут адекватно реагировать. Эту проблему могли бы решить вытрезвители. Ведь сейчас, перебравшие с градусом жители, по сути, никому не нужны – ни полиции, ни медикам. Да это и понятно, в больницах они начинают дебоширить, мешая заниматься по-настоящему серьезными случаями. У полицейских тоже нет основания забирать их в участок. Кончено, лежачих в сугробе людей никто не бросает.

- Главная задача в том, чтобы беспомощного человека в морозы привезти в это учреждение, чтобы не замерз, не натворил чего-нибудь или сам не стал жертвой. Законодательство должно расставить все по местам, сейчас вытрезвители существуют в ряде регионов страны — Татарстане, Томской и Челябинской областях. Они все организованы в системе социальной защиты. Потребность в Алтайском крае в вытрезвителях есть. Их нужно организовать, с моей точки зрения, по одному в крупных городах – Барнауле, Бийске и Рубцовске, - говорит главный алтайский нарколог Андрей Иванов.

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В полиции рассказали, что накануне вечером вместе со своей сожительницей погибший был в гостях. Женщина ушла раньше и после возвращения легла спать. Перед этим она заперла дверь. Скорее всего, когда мужчина пришел домой, он не смог попасть в помещение из-за того, что был в состоянии алкогольного опьянения (подробнее)