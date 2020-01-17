Двое погибли, еще несколько пострадали: на алтайских трассах столкнулись около 35 автомобилей
Массовое ДТП произошло на алтайской трассе в пятницу, 17 января. В 14:23 в районе поселка Урожайный Павловского района столкнулись около 15 автомобилей - точное количество устанавливается. Один из пострадавших автомобилей - инкассаторский.
По предварительной информации, погибли два человека, еще несколько получили травмы.
Фото: Владимир Ломакин
По данным регионального управления МВД, столкновение произошло в условиях нулевой видимости. Сейчас сотрудники полиции обеспечивают безопасность на участке, оказывают помощь пострадавшим. Движение в обе стороны перекрыто. На трассе образовалась пробка.
Фото: Владимир Ломакин
Перекрыт въезд в Барнаул
Тем временем, как пишет паблик "Барнаул22", очевидцы сообщили еще об одном массовом ДТП на развязке перед Новоалтайском. Собралось около 20 автомобилей.
ДТП под Новоалтайском.со страниц "Барнаул22"
- Въезд в Барнаул полностью перекрыт. Выезд из города возможен только по Новосибирскому направлению. Покидать краевую столицу транспортным средствам разрешают только по обочине, - сообщает региональный главк полиции.
Из-за нулевой видимости сотрудники пока затрудняются назвать количество пострадавших людей и попавших в ДТП транспортных средств.
А вот так выглядит ситуация на дорогах Барнаула.
Барнаул встал в пробке.
Воздержитесь от поездок
Ранее в регионе перекрыли семь трасс из-за погоды. Сегодня объявлено штормовое предупреждение - в крае бушует метель, сильный ветер, на дорогах гололедица. Спасателей перевели в режим повышенной готовности.
Фото: Владимир Ломакин
Министр транспорта Александр Дементьев призвал водителей отказаться от поездок:
- На данный момент погодные условия являются крайне опасными! Если все же вам пришлось выехать на трассу, просим включить аварийные световые сигналы для лучшей идентификации авто на дороге!
Узнать о состоянии проезда можно у дежурного «Алтайавтодора» по телефону (3852) 50-75-12, 36-31-69, 8-800-222-3169.
По поводу федеральных дорог нужно звонить в Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59, 8-962-815-98-69.
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ИСТОЧНИК KP.RU