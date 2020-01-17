2020-01-17T13:59:06+03:00
Происшествия

Двое погибли, еще несколько пострадали: на алтайских трассах столкнулись около 35 автомобилей

Из-за погоды перекрыты дороги
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Фото: Владимир ЛомакинФото: Владимир Ломакин
Изменить размер текста:

Массовое ДТП произошло на алтайской трассе в пятницу, 17 января. В 14:23 в районе поселка Урожайный Павловского района столкнулись около 15 автомобилей - точное количество устанавливается. Один из пострадавших автомобилей - инкассаторский.

По предварительной информации, погибли два человека, еще несколько получили травмы.

Фото: Владимир Ломакин

Фото: Владимир Ломакин

По данным регионального управления МВД, столкновение произошло в условиях нулевой видимости. Сейчас сотрудники полиции обеспечивают безопасность на участке, оказывают помощь пострадавшим. Движение в обе стороны перекрыто. На трассе образовалась пробка.

Фото: Владимир Ломакин

Фото: Владимир Ломакин

Перекрыт въезд в Барнаул

Тем временем, как пишет паблик "Барнаул22", очевидцы сообщили еще об одном массовом ДТП на развязке перед Новоалтайском. Собралось около 20 автомобилей.

ДТП под Новоалтайском.со страниц "Барнаул22"

- Въезд в Барнаул полностью перекрыт. Выезд из города возможен только по Новосибирскому направлению. Покидать краевую столицу транспортным средствам разрешают только по обочине, - сообщает региональный главк полиции.

Из-за нулевой видимости сотрудники пока затрудняются назвать количество пострадавших людей и попавших в ДТП транспортных средств.

А вот так выглядит ситуация на дорогах Барнаула.

Барнаул встал в пробке.

Воздержитесь от поездок

Ранее в регионе перекрыли семь трасс из-за погоды. Сегодня объявлено штормовое предупреждение - в крае бушует метель, сильный ветер, на дорогах гололедица. Спасателей перевели в режим повышенной готовности.

Фото: Владимир Ломакин

Фото: Владимир Ломакин

Министр транспорта Александр Дементьев призвал водителей отказаться от поездок:

- На данный момент погодные условия являются крайне опасными! Если все же вам пришлось выехать на трассу, просим включить аварийные световые сигналы для лучшей идентификации авто на дороге!

mintrans22mintrans22
Призываем водителей отказаться от поездок за город!
58 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Узнать о состоянии проезда можно у дежурного «Алтайавтодора» по телефону (3852) 50-75-12, 36-31-69, 8-800-222-3169.

По поводу федеральных дорог нужно звонить в Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59, 8-962-815-98-69.

Читайте также:

В Алтайском крае перекрыли семь трасс из-за нулевой видимости

Движение восстановят по мере улучшения погоды. Пока обстановка сложная: метет на новосибирской трассе и в районе границы с Казахстаном (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Метель спровоцировала 9-балльные пробки в Барнауле
В Алтайском крае перекрыли одиннадцатую трассу из-за плохой видимости
Сергею Шубенкову присвоили звание капитана
Барнаульский футболист Александр Соболев подпишет контракт с ЦСКА
Барнаульцам рассказали, куда звонить, если они попали в чрезвычайную ситуацию
В Барнауле стройка многоэтажки растянулась на семь лет
В Бийске в мусорном мешке на помойке мужчина нашел живого щенка
Славгородцы требуют от администрации города немедленно убрать снег
В Алтайском крае перекрыли семь трасс из-за нулевой видимости
Барнаульцы по кошке могут определить особенности своего характера
Более 700 тысяч человек перешли на индивидуальное зарплатное обслуживание в ВТБ из других банков
Алтайский вахтовик потерял на купле-продаже валюты почти полмиллиона
Спасатели МЧС находятся в режиме повышенной готовности
В Алтайском крае появится новый министр промышленности и энергетики
Проект молодого ученого АлтГТУ получил поддержку Фонда содействия инновациям
В Барнауле таджикский мальчик обжег супом четверть поверхности тела
Таксист угодил в СИЗО из-за своего мужского достоинства
Каждый второй кредит по семейной ипотеке в России выдает ВТБ
Бийские полицейские за ушедший год изъяли почти 45 килограммов наркотиков
Под Барнаулом скоро начнется экспериментальный раздельный сбор мусора
В Барнауле открыли движение по площади Сахарова
Ограничения ввели на алтайских трассах
В Барнауле трамвай освободил от снежных оков автомобиль спасателей
В Алтайском крае состоялись Всероссийские соревнования по слалому
Алтайские энергетики готовы к приближающемуся шторму