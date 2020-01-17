Двое погибли, еще несколько пострадали: на алтайских трассах столкнулись около 35 автомобилей

Массовое ДТП произошло на алтайской трассе в пятницу, 17 января. В 14:23 в районе поселка Урожайный Павловского района столкнулись около 15 автомобилей - точное количество устанавливается. Один из пострадавших автомобилей - инкассаторский.

По предварительной информации, погибли два человека, еще несколько получили травмы.

Фото: Владимир Ломакин

По данным регионального управления МВД, столкновение произошло в условиях нулевой видимости. Сейчас сотрудники полиции обеспечивают безопасность на участке, оказывают помощь пострадавшим. Движение в обе стороны перекрыто. На трассе образовалась пробка.

Фото: Владимир Ломакин

Перекрыт въезд в Барнаул

Тем временем, как пишет паблик "Барнаул22", очевидцы сообщили еще об одном массовом ДТП на развязке перед Новоалтайском. Собралось около 20 автомобилей.

ДТП под Новоалтайском.со страниц "Барнаул22"

- Въезд в Барнаул полностью перекрыт. Выезд из города возможен только по Новосибирскому направлению. Покидать краевую столицу транспортным средствам разрешают только по обочине, - сообщает региональный главк полиции.

Из-за нулевой видимости сотрудники пока затрудняются назвать количество пострадавших людей и попавших в ДТП транспортных средств.

А вот так выглядит ситуация на дорогах Барнаула.

Барнаул встал в пробке.

Воздержитесь от поездок

Ранее в регионе перекрыли семь трасс из-за погоды. Сегодня объявлено штормовое предупреждение - в крае бушует метель, сильный ветер, на дорогах гололедица. Спасателей перевели в режим повышенной готовности.

Фото: Владимир Ломакин

Министр транспорта Александр Дементьев призвал водителей отказаться от поездок:

- На данный момент погодные условия являются крайне опасными! Если все же вам пришлось выехать на трассу, просим включить аварийные световые сигналы для лучшей идентификации авто на дороге!

mintrans22 Призываем водителей отказаться от поездок за город!

Узнать о состоянии проезда можно у дежурного «Алтайавтодора» по телефону (3852) 50-75-12, 36-31-69, 8-800-222-3169.

По поводу федеральных дорог нужно звонить в Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59, 8-962-815-98-69.

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