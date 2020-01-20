2020-01-20T15:45:36+03:00
Общество

Глава алтайского села уволился после того, как помог сельчанам выбраться из снежного плена

Вадим Шевченко с лопатой в руках помогал пробивать проезд
Анастасия Корягина
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«Снежный десант».«Снежный десант».Фото: пресс-службы администрации Барнаула
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20 января жители села Ракиты Топчихинского района Алтайского края с помощью подручных средств и нанятого частного трактора выбрались из пятидневного снежного плена. Дорога к населенному пункту оказалась занесена, а работавшая неподалеку техника не могла отвлечься на расчистку подъезда, пишет «Банкфакс».

Местные жители пытались добиться помощи от районной администрации, обращались через соцсети к губернатору, но проблему смогли решить только своими силами. В спасении сельчан лично принимал участие и глава администрации сельсовета Вадим Шевченко.

Он с лопатой в руках расчищал дорогу, а сразу после победы над снежным пленом решил уволиться. Мужчина заявил, что с него, как с главы села, требуют много, но при этом не предоставляют никаких ресурсов, и он от этого порядком устал.

У населения села Ракиты в 100 человек нет собственного магазина и ФАПа, за этим им приходится ездить в соседние села.

Управляющая делами районной администрации Светлана Гасаева сообщила, что дорога, о которой идет речь, относится к фонду регионального значения, а потому муниципалитет не может отвечать за ее состояние.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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