Глава алтайского села уволился после того, как помог сельчанам выбраться из снежного плена
20 января жители села Ракиты Топчихинского района Алтайского края с помощью подручных средств и нанятого частного трактора выбрались из пятидневного снежного плена. Дорога к населенному пункту оказалась занесена, а работавшая неподалеку техника не могла отвлечься на расчистку подъезда, пишет «Банкфакс».
Местные жители пытались добиться помощи от районной администрации, обращались через соцсети к губернатору, но проблему смогли решить только своими силами. В спасении сельчан лично принимал участие и глава администрации сельсовета Вадим Шевченко.
Он с лопатой в руках расчищал дорогу, а сразу после победы над снежным пленом решил уволиться. Мужчина заявил, что с него, как с главы села, требуют много, но при этом не предоставляют никаких ресурсов, и он от этого порядком устал.
У населения села Ракиты в 100 человек нет собственного магазина и ФАПа, за этим им приходится ездить в соседние села.
Управляющая делами районной администрации Светлана Гасаева сообщила, что дорога, о которой идет речь, относится к фонду регионального значения, а потому муниципалитет не может отвечать за ее состояние.
Читайте также:
Барнаульцам разрешили бесплатно привозить свой снег на полигон
Акция будет длиться всего неделю (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU