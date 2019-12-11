2019-12-11T09:34:49+03:00
Экономика

Как я пыталась стать бизнесвумен. Часть 6

Журналист «Комсомолки» узнала, как проверить свою идею на «вшивость»
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Как я пыталась стать бизнесвуменКак я пыталась стать бизнесвуменФото: ОЛЕКСЮК Иван
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Однажды в юности на Рождество я решила погадать. В итоге сожгла елку, затопила соседей, чуть не зашибла валенком какого-то мужика… Сразу приехали: «Скорая», пожарные и милиция. До сих пор думаю, если бы я не улетела в тот вечер на метле, кто бы из них был моим суженым? Ну а теперь шутки в сторону - дело, между прочим, серьезное. Решается буквально моя судьба - открывать ли Дом таро?

Для тех, кто еще не в курсе, напомню - свой путь земной пройдя наполовину, я решила взяться за ум и стать бизнесвумен. Признаться честно, работать с утра до вечера в поте лица уже совсем не хочется. Годы не те… Из нескольких моих идей (частная пивоварня, SMM- или PR-агентство, доставка питания для похудения и т. д.) эксперты центра «Мой бизнес» посоветовали выбрать самую необычную и оригинальную - Дом таро. Почему? Потому что в Барнауле такого «добра» еще нет. Однако сначала привлеченный бизнес-тренер Фонда МСП Анна Немчинова настоятельно советует проверить идею, так сказать, на «вшивость».

Итак, что такое «вшивость» в бизнесе. А это как раз то, обо что разбиваются надежды, чаянья и мечты потенциальных бизнесменов.

- По сути это - прожектерство. Несбыточный проект. Когда продукт, на который делаешь ставку и чуть ли не боготворишь, вдруг оказывается не востребован, - говорит Анна.

И тут, как говорится, - ой, ошибочка вышла. Деньги на стартап уже потрачены, и ты - банкрот. Обидно. Чтобы такого не произошло, нужно откинуть в сторону иллюзии и с чувством, толком, расстановкой проанализировать ситуацию. Как узнать, что твое дело выстрелит и зайдет в массы? Эксперт советует несколько проверенных способов.

Способ № 1: Дать рекламу в соцсети

Это один из самых простых и действенных способов понять, будет ли ваш бизнес востребован.

- Вы даете рекламу в соцсетях. Если в течение суток будет минимум пять запросов, значит, бизнес-проект жизнеспособен, - поясняет Немчинова.

Под запросом в соцсетях понимаются вопросы по поводу стоимости услуг или товара, конечном результате и т. д. Одним словом - любое проявление интереса от людей идет плюсиком в вашу карму.

Кстати, вы наверняка слышали о гении российского бизнеса, миллионере Евгении Чичваркине. Так вот, в одной из книг о нем есть история, как в 90-е годы спекулянт Леша привел Чичваркина на рынок и дал задание продать партию водки по цене на 10% выше рыночной. Естественно, что большая часть людей его просто посылала - и он ставил крестик. Когда таких крестиков набралось больше двадцати, вдруг один из прохожих заинтересовался и купил бутылку по завышенной цене. Тога спекулянт Леша заявил: «Если тебя из ста раз посылают девяносто девять, значит, твой бизнес на грани рентабельности». Мораль проста - ищите ту самую грань…

Способ № 2: фокус-группа

Стив Джобс начал свой бизнес, по сути, с исследования фокус-группы. Он обзванивал потенциальных клиентов и предлагал купить компьютеры, которых у него на тот момент и в помине не было. И когда Джобс продал 25 несуществующих компьютеров, то понял, что есть смысл открывать производство. Берите на заметку. Как сделать исследование фокус-группы?

- Первое, что нужно, - понять, кто ваш потенциальный клиент. Возьмите лист бумаги и опишите его портрет - пол, возраст и т. д. Далее выбираешь из списка своих знакомых людей, которые проходят по этим параметрам. Нужно 15 - 20 человек. Потом встречаешься с ними, задаешь вопросы - купил бы он ваш продукт, если да, то в каком варианте и т. д. Достаточно 3 - 4 уточняющих вопросов. Если 65% участников фокус-группы положительно отреагировали на ваш товар - значит, у вас будет прекрасная воронка продаж.

Я уникальна. Но чем?

Есть еще один важный момент - вы обязательно должны понимать, в чем уникальность вашего товара. И презентовать клиентам именно эту особенность. Пожалуй, на сегодня это все - я пошла думать над своей уникальностью. Встретимся позже…

Продолжение следует…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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