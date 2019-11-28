2019-11-28T12:31:33+03:00
Экономика

Как я пыталась стать бизнесвумен. Часть 5

Журналист «Комсомолки» узнала, какие проекты предлагают потенциальные предприниматели
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Мария Князева, участница «Азбуки предпринимателя», представила проект полезного фастфудаМария Князева, участница «Азбуки предпринимателя», представила проект полезного фастфудаФото: Олег УКЛАДОВ
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Итак, напомню, я решила взяться за ум и стать бизнесвумен - годы-то уходят, пора обеспечить себе «подушку безопасности». Не плохо, если бы за душой было хотя бы миллионов ...надцать. Из нескольких моих идей (частная пивоварня, SMM или PR-агентство, доставка питания для похудения и т. д.) эксперты центра «Мой бизнес» посоветовали выбрать самую необычную и оригинальную - Дом Таро. Правда, с какой стороны подойти к этому Дому и узнать, где «ключ» к его входу, - я понятия не имею. Поэтому решила сходить на курсы «Азбуки предпринимателя», где бизнес-тренеры бесплатно учат таких же нулевых, как я, уму-разуму - а именно: как создавать бизнес «с нуля». Заодно интересно было бы посмотреть, с какими идеями приходят другие.

Старо как мир

Итак, присоединяюсь к одной из последних групп «Азбуки» - эти курсы фонд МСП (малого и среднего предпринимательства) организует довольно регулярно. В потоке около 20 человек - те, кому надоело горбатиться на дядю, хочется открыть что-то свое и стать полноправным хозяином этой бренной жизни.

Послушав презентации проектов участников, я облегченно выдохнула. Почему? Боялась, что моя идея с Домом Таро окажется на их фоне тусклой и неинтересной. Но все оказалось не так уж и плохо.

Вы знаете, многие потенциальные бизнесмены предлагают довольно банальные вещи - студия танцев, подарки хэнд-мэйд, салоны красоты, детские игровые комнаты, закуски к пиву, изготовление пончиков и т. д. Одним словом, старо как мир - на рынке все это уже есть. Изобретателей велосипеда в этом мире все-таки немного.

Лично меня зацепил проект полезного фастфуда - и то потому, что его хозяйка рассказала свою личную историю, как она с помощью правильной, полезной еды похудела на 30 кг. Впечатляет… Но, согласитесь, впечатляющая история - вовсе не залог удачного бизнеса. Хотя и хорошая основа.

Не рубить на корню

- Я раньше тоже была довольно категоричной и из понимания анализа рынка рубила с плеча: вот этот проект пройдет, а этот - нет, - говорит привлеченный бизнес-тренер фонда МСП Анна Немчинова. - Но удивительная штука - порой выстреливали продукты, на которые я могла изначально вообще не сделать ставку. Например, были в «Азбуке» проекты по дэнс-студии и детскому центру в каком-то поселке. В тот момент я думала - зачем и кому они нужны? Была на 100% уверена, что они не сработают. А они начали активно развиваться. Поэтому сейчас я поставила для себя планку - нельзя никогда ничего категорично утверждать, так как, помимо объективных рыночных причин, есть и субъективные.

К субъективным эксперт отнесла личный бренд - то, о чем сейчас так много говорят и что помогает монетизировать, казалось бы, даже самую банальную идею.

- Сейчас на рынке переизбыток почти всего. Поэтому люди идут не просто за услугами, а за их особенностями, выбирая тех, кто им предложит эту слугу на более профессиональном уровне, - говорит Анна. - Простой пример - дэнс-студия, о которой я уже говорила. Клиенты пошли на имя тренера, так как он является профессионалом.

Кстати, во время «Азбуки предпринимателя» один из участников презентовал проект сети заправок для электрокаров.

- С одной стороны, это прожектерство жутчайшее, ведь у нас в городе всего несколько электрокаров. Делать сеть таких заправок - авантюризм полный. С другой стороны, автор проекта очень верит в свою идею, считает, что в Барнауле нет электромобилей именно потому, что нет электрозаправок. Меня этот проект заинтересовал, буду следить за ним, - говорит Анна.

Проверка на «вшивость»

Что касаемо моего проекта по Дому Таро, Анна Немчинова навскидку дала следующую оценку:

- Это определенный уровень клиентов. Я бы вашим клиентом не стала, так как меня это не интересует. Но это не говорит о том, что у других такое же отношение к таро. Нужно проверять идею на «вшивость».

О том, как это сделать, читайте в следующем выпуске нашего проекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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