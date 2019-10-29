Как я пыталась стать бизнесвумен. Часть 4

В 37 лет - за «азбуку»!

Когда смотришь на других бизнесменов, думаешь - ничего сложного, я тоже так смогу. Особенно считать деньги. Но, как правило, на деле все подобные представления о легкой прибыли вдребезги разбиваются о неграмотный бизнес-план, ушлых конкурентов или вовсе о неправильно выбранную систему налогообложения.

Закрыть гештальт

Как-то я уже пыталась стать бизнесменом. Будучи в декрете, от «скуки на все руки» создала группу совместных закупок. И даже открыла небольшой отдел в магазине - ту же зарплату на всем этом поднимала. Но, как говорят, сколько волка не корми… Тяга к творчеству все равно взяла свое. Махнув рукой на стеклянные витрины, полные товара, я закрыла «избушку» на клюшку и, как только нам дали детсад, вышла на свою прежнюю работу. И все же, как сейчас модно говорить, гештальт по организации собственного бизнеса у меня остался не закрыт.

Мотаем эмоции на кулак

Понимая, что в прошлый раз открытие бизнеса у меня было процессом совершенно стихийным, сейчас я решила учиться на своих ошибках. И на чужих тоже. В октябре барнаульский центр «Мой бизнес» организовал бесплатный курс для начинающих стартаперов «Азбука предпринимателя». Здесь учат, как правильно составить бизнес-план, рассчитать стартовый капитал, период окупаемости, какую систему налогообложения лучше выбрать, как определить риски и т. д.

Группа обучающихся - мужчины и женщины 30 - 40 лет. То есть те, к кому, судя по всему, однажды утром явился кризис среднего возраста и властно заявил: «Так дальше жить нельзя!»

Признаюсь честно, ученица я нерадивая - от звонка до звонка на лекциях не сидела, появлялась изредка, как ясно солнышко. Но даже во время таких спонтанных набегов приходилось слышать очень полезную информацию:

- ЕНВД - очень выгодная система налогообложения, - рассказывала лектор. - Но, предполагается, что в 2021 году ее отменят. На самом деле это пытаются сделать каждый год последние лет десять. Но есть ощущение, что 2020-й год все-таки станет последним для ЕНВД.

Все участники курса «Азбуки» внимательно записывают за лектором. Одни мотают на ус информацию, другие - разочарованно эмоции на кулак.

- И это нормально. Не все могут взять ответственность полностью за себя и за свое дело. Комфортно и легко работать с 9.00 до 17.00, когда пришел домой и полностью отдаешься семье, не думая ни о каких производственных задачах и о том, откуда взять деньги для закупа товара и сырья на следующий день или как и из чего выплатить зарплату своим работникам, как не напутать с налогами… Это очень большой труд на самом деле, - говорит директор фонда МСП Антон Слободчиков.

Снимите розовые очки

Почти все, кто пришел на курс «Азбуки», в плане организации собственного бизнеса - нулевые. И знаете, чем они все похожи? Розовыми очками. Я не осуждаю, у меня тоже надеты розовые очки - иногда так проще и приятней жить: люди кажутся лучше, мир - добрее.

Спустя несколько дней обучения на «Азбуке предпринимателя» и получив объективную информацию, многие участники проекта со слезами на глазах начинают вносить правки в свои первоначальные бизнес-планы.

- Как правило, стартовые капиталы умножаются вдвое, а желаемые доходы - уменьшаются вдвое. И это могут принять не все, - говорят бизнес-тренеры проекта. - Некоторые возвращаются к своей прежней жизни и работе.

Остаются только самые целеустремленные. Готовые пройти трудный путь к легким деньгам. Таким центр «Мой бизнес» оказывает всю необходимую поддержку - начиная от обучения, помощи в регистрации фирмы, прохождении сертификации до продвижения товаров на международный рынок и поручительств в банках.

О том, какие проекты представили будущие бизнесмены на экзамене «Азбуки предпринимателя» читайте в следующей части.

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