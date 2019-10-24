Как я пыталась стать бизнесвумен. Часть 3

Итак, напомню, я решила взяться за ум и стать бизнесвумен. Честно сказать, пока эта идея во мне еще только зреет. Идей много - частная пивоварня, SMM или PR-агентство, доставка питания для похудения, Дом Таро. Но знаете, чего не хватает? Волшебного пенделя. А точнее, примера, на который бы я могла ориентироваться.

Есть истории людей, которые вдохновляют. На которых смотришь и думаешь: ну вот, он же смог сквозь терни к звездам. Значит, и я смогу. Это придает уверенности в себе и в том, что твой будущий бизнес имеет право быть. Пусть он даже кажется немножко абсурдным. Пусть даже это будет Дом Таро.

Одним из вдохновляющих меня примеров стал директор фонда МСП «Мой бизнес» Антон Слободчиков. Чем он только не занимался - и на рынке торговал, и производство организовывал, и в банковской сфере смог преуспеть. Как говорится, его пример - другим наука. Поэтому сегодня я считаю уместным опубликовать интервью с Антоном Слободчиковым.

Антон СлободчиковФото: из личного архива

Все началось с пишущих машинок

- Сейчас вы сидите передо мной в деловом костюме, весь такой успешный. Но всегда ли так было?

- Я всю свою жизнь занимался предпринимательством. Началось все в 90-е годы, с обычного барнаульского рынка. Тогда я привозил из Москвы пишущие машинки и замки - чтобы дело пошло, нужно было занять свободную нишу. Так что дело шло неплохо - я сам стоял в палатке и торговал ими.

- Но как не трудно догадаться, пишущие машинки потеряли свою актуальность…

- У каждого товара есть свой жизненный цикл. Конечно, торговля пишущими машинками через какое-то время сошла на нет. Но подобные ситуации очень сильно стимулируют, заставляют активно развиваться, осваивать что-то новое. И нужно всегда быть к этому готовым, нельзя заниматься только чем-то одним.

- Куда вы пошли после рынка?

- Я организовал производство оконного утеплителя. И ведь дело тоже шло хорошо. Но до определенного момента - пока не появились крупные производители. А потом на рынок вошли пластиковые окна, и необходимость в утеплителях и вовсе отпала. Пришлось адаптироваться к новым условиям. Был даже опыт продажи имущества ликвидированных банков.

Дело в сейфе

- Вот так поворот! Вы продавали банковские сейфы?

- Представляете, да! Пришлось! На рубеже двухтысячных закрывалось много банков, которые продавали свое имущество - в частности, сейфы. Согласитесь, товар специфический. Однако недаром говорят: если есть продавец - будет и покупатель. Одни банки закрывались, другие открывались, и им нужно было это самое оборудование. Кстати, с этим периодом было много смешных историй.

- Это связано с продажей сейфов?

- Да. Один из банков купил у меня сейф сталинских времен, у которого очень толстые стенки, да плюс к тому же еще и засыпанные песком. Поднимали и несли этот сейф одновременно восемь человек. Установить его нужно было в новый, только что отремонтированный офис. И представляете - только этот сейф опускают на пол, он вдруг проваливается под пол…

- Сменяя разные виды бизнеса, вы получали какое-то дополнительное образование?

- Безусловно. Приходится постоянно обучаться. В качестве второго высшего я окончил экономический факультет - информационные системы в экономике. Потом еще учился в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ в Москве, по Президентской программе по направлению «Управление инновационными проектами». Новые знания нужны всегда, они помогают развиваться самому и стимулировать на это сотрудников.

Итак. Делаем выводы.

Первый: всегда вперед - не отступать и не сдаваться.

Второй: и даже если бизнес сдулся - это лишь повод, чтобы начать новый.

Третий: бери от жизни все, а от государства все возможности, чтобы открыть свое дело.

А если проще - идите в центр «Мой бизнес» (ул. Малотобольская, 19), где вас научат, как стать предпринимателем.

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