Как я пыталась стать бизнесвумен

Однажды утром я проснулась и четко поняла - для полного счастья мне не хватает шоколадки и… трех миллионов долларов. Всего лишь-то. Где их взять? Мозг начал судорожно перебирать на своих полочках «запылившиеся» варианты - выиграть в лотерею? Но мне никогда не везло в лотереях - самый большой банк, который я срывала, - сотка! Рублей, естественно. Выйти замуж за миллионера. На этом варианте чертик, который сидит на левом плече, схватился за свое пузо и громко засмеялся: «Раньше думать надо было! Все миллионеры уже разобраны!» Да и ладно, не очень-то и хотелось. А вообще, я уже давно поняла, что в этой жизни лучше рассчитывать только на себя. Нужно открывать свое дело.

Чем заняться?

Вот это самый сложный вопрос. И он, между прочим, не менее философский, чем «быть или не быть?». Итак, чем бы таким заняться, чтобы почти не работать (и то желательно удаленно где-то на Мальдивах) и при этом получать хорошую зарплату. Узнаете себя в моих мечтах? Значит, я точно не одинока!

Одна моя приятельница накануне рассказала, что получила деньги для развития своего бизнеса. Круглая сумма. И возвращать не надо. Представьте, такое еще бывает. Вот и я решила воспользоваться случаем - вдруг повезет. Иду в барнаульский центр «Мой бизнес».

- Говорят, у вас тут деньги раздают? - шучу я, присаживаясь к консультанту. - Можно мне три миллиона долларов? Шоколадку я сама куплю…

И все-таки жаль, что деньги - не манна небесная. А то открыл бы сумку - а золотые монеты тебе сами насыпались. Впрочем, будем объективны - манну с неба в качестве осадков я за всю свою жизнь тоже не припомню. Это я к тому, что в Алтайском фонде развития малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес» мне посоветовали как минимум предложить идеи для своего дела. Нет проблем - сразу накидываю несколько вариантов.

Частная пивоварня

У меня есть знакомые, которые варят крафтовое пиво и при этом очень весело живут. Почему бы и нет? Мне кажется, это один из тех вариантов, когда работа точно приносит удовольствие.

- Думаю, что в таком случае клиенты у вас будут, но мы не поддерживаем открытие алкогольных компаний. Недавно с подобной идеей к нам обращался предприниматель из Камня-на-Оби, были вынуждены отказать ему, - говорит консультант Мария. - В данном случае мы можем помочь лишь тем, что подготовим необходимый пакет документов для регистрации, пригласим вас на обучение основам предпринимательской деятельности, окажем бесплатные консультационные услуги по правовым вопросам, налогообложениею, финпланированию, маркетинговой стратегии и пр., если вам это нужно. Но денег на развитие пивоварен мы не выделяем.

SMM или PR-агентства

Рынок smm-специалистов в Барнауле невелик. Поэтому вполне можно было бы забить себе место под солнышком в вирутальном пространстве. PR-агентств у нас в городе значительно больше. И чем мне нравится работа пиарщиков - их жизнь напоминает большой праздник. Конечно, на нем приходится чаще всего пахать, а не праздновать. Но все-таки некоторые индивидуумы умеют совмещать приятное с полезным. Мне кажется, что я отношусь к этой категории.

- В данном случае, думаю, что идея с продажей крафтового пива будет более востребованной. А на счет клиентов на SMM или PR-агентства - нужно понимать, куда и кому вы будете продавать свои услуги, - говорит консультант.

- А чем вы можете мне помочь в данном случае? - спрашиваю.

- Поиском клиентской базы не занимаемся. В данном случае при стартапе мы готовы помочь подготовить пакет документов для регистрации.

Дом Таро

Эта безумная идея, но она мне нравится. В Барнауле есть дома йоги. А почему бы не открыть Дом таро? Приходишь - а тут тебе и расклад, и чай, и разговор по душам.

- Ой, - засмеялась Мария. - С такими предложениями к нам еще не приходили.

После девушка начала проверять по кодам ОКВЭД, к какой категории можно было бы отнести данный бизнес.

- Разве что к психологическим услугам или персональным. То есть, если презентовать таро не просто как гадание, а как психологическую технику, то это вполне реально. На самом деле сейчас многие психологи используют в своей работе разные карты - таро, метафорические и т. д. Поэтому я бы советовала открыть кабинет психологических практик «Дом таро», - предлагает Мария.

Правильное питание

Каждый из нас хочет быть стройным. При этом голодовка - не вариант. Еще и диетологи вместе с фитнес-тренерами постоянно вещают нам в уши: «Ешьте чаще, но меньше». Шесть раз в день небольшими порциями. А то, что это вообще нисколечко неудобно, мало кого волнует - не будешь же ты на работу брать с собой 6 контейнеров с едой. Да еще разнообразной. Да еще чтобы в ней и калории были подсчитаны. В такие моменты сидишь и мечтаешь - прилетела бы сейчас фея правильного питания и принесла бы покушать некалорийный тортик… Вот этим-то и можно воспользоваться и стать той самой феей - открыть фирму, которая делает боксы с правильным питанием для тех, что хочет похудеть.

- Неплохая идея, которую можно подвести под общепит. Если у вас не будет торгового зала, можете рассчитывать на вмененку (особый налоговый режим. - Прим. авт.). Кроме того, при таком бизнесе нет обязательства сертифицировать продукцию, ведь, по сути, у вас будут услуги по заказу и доставке питания, - советует Мария. - Кстати, в данном случае я бы рекомендовала продвигать фирму через соцсети - именно там находятся ваши потенциальные клиенты.

Что мы имеем?

А имеем мы пока что только идеи и мечты о том, что они вдруг - да реализуются. Впрочем, это тоже не самый плохой вариант. На мой главный вопрос: «Где деньги, Зин?» - в центр «Мой бизнес» мне четко ответили:

- Выделение денег на стартапы у нас не предусмотрено. Тем, кто только решил стать бизнесменом, мы можем предложить консультации специалистов по основам планирования, налоговому и бухгалтерскому учету, отправить учиться в школу предпринимательства и т. д., - рассказали специалисты. - Если же у вас уже есть свое дело, то в таком случае можно рассчитывать и на финансовую поддержку, - рассказали в центре.

Одним словом, сначала докажи, что ты чего-то стоишь. А уж потом специалисты помогут тебе эту самую стоимость поднять. Но об этом - читайте уже в следующей серии.

Кстати

А теперь лайфхак для тех, кто хочет получить казенные деньги на открытие своего дела: словно дитя, вынашиваете бизнес-идею, потом обсуждаете ее со специалистами центра «Мой бизнес». Чтобы придать проекту более совершенную форму, идете на консультацию по бизнес-планированию (направление выдается там же, в центре). Далее - составляете бизнес-план, который должен привести к логическому умозаключению: а будет ли все это выгодно? Если да, то на радостях бежим в Службу занятости населения и получаем 96 000 на старт бизнеса. Это, конечно, немного, но лучше, чем ничего. А вот как приумножить эти средства и стать реально крутым бизнесменом или бизнесвумен, вам расскажут все в том же центре «Мой бизнес».

Справка «КП»

Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства учрежден Правительством края для реализации сервисной модели поддержки предпринимательства в рамках национального проекта. С этой целью организован центр «Мой бизнес» (ул. Мало-Тобольская, 19) и 68 информационно-консультационных центров во всех городах и районах края, где любой предприниматель имеет возможность получить все услуги для собственного бизнеса в режиме «здесь и сейчас».