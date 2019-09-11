Как я пыталась стать бизнесвумен

Напомню, что совсем недавно я решила стать бизнесвумен. Что получится из этой затеи, даже и не знаю - время покажет. За советом обратилась в Фонд малого и среднего предпринимательства (МСП) - помогите, люди добрые, заработать свой первый миллион долларов. В итоге специалисты фонда «Мой бизнес», куда я пришла на консультацию, посоветовали мне для начала придумать хотя бы идеи бизнеса. Их я озвучила в первой части нашего «сериала»: открыть крафтовую пивоварню, СММ и PR-агентство, студию правильного питания или Дом Таро. С этим набором я пришла и к директору фонда МСП Антону Слободчикову, попросив профессиональным взглядом оценить мои «хотелки».

- Скажу сразу, любой успешный бизнес рождается на двух основах - незанятая ниша и платежеспособный спрос. Ну и очень круто, если дело будет еще и к душе! - отметил Антон Валерьевич.

Крафтовая пивоварня

Смотрю я на тех, кто варит пиво, и кажется мне, что жизнь у них точно удалась! Деньги текут рекой с каждой кружки пенного напитка.

- Идея хорошая и вкусная. Но насколько это ваше - мне сложно оценить. Как наблюдатель со стороны я вижу, что в настоящее время рынок перенасыщен продукцией пивоваренных заводов, в том числе и крафтовой продукцией. Поэтому выжить на нем будет крайне тяжело. Проезжая по городу, вы сами видите, что у нас пивные магазины практически на каждом углу. К тому же учитывайте, что у нас в городе есть крупные пивоваренные предприятия, с которыми частнику предельно сложно будет конкурировать, я бы даже сказал, невозможно. И вообще, сразу оговорюсь, что предприятия, выпускающие подакцизные товары (алкоголь, табак, ювелирные изделия), не могут воспользоваться услугами Фонда малого и среднего предпринимательства, - пояснил Слободчиков.

СММ или PR-агентство

Данная сфера мне довольна близка, в ней я точно хоть кое-что да понимаю. Но вот опять же сомнение - эсэмэмщики в Барнауле сейчас плодятся как грибы после дождя… Насколько сложно будет выжить в этом бизнесе?

- Замечательная идея. И в данном случае не стоит ставить ограничения пространством Барнаула, - советует Антон Валерьевич.

- Хорошо, тогда вопрос на засыпку - многие смм-специалисты работают самостоятельно, нигде не регистрируясь, чтобы избежать налогов и т. д. Какой смысл мне открывать ИП, если я могу, так сказать, по-тихому делать все это сидя дома? - интересуюсь я.

- Если вы не зарегистрируетесь как предприниматель, то не сможете получить ни одну из услуг нашего Фонда. А ведь мы можем предложить в данном направлении много чего интересного и полезного. Например, обучение по данной сфере, которое помогло бы вам поднять профессиональный уровень в сфере СММ. В этом году у нас проводилось около десятка различных мастер-классов и тренингов по продвижению и смм-технологиям. Каждый участник в итоге получает соответствующий сертификат, подтверждающий обучение. Кроме того, площадка центра «Мой бизнес» максимально заточена на нетворк - привлечение заинтересованных участников, выстраивание связей, получение полезных контактов и т. д., - говорит Антон Слободчиков.

Антон СлободчиковФото: из личного архива

Дом таро

Безумная идея, но она мне нравится в силу того, что в Барнауле еще нет такого. Признаюсь честно, гадать на таро я не умею. Впрочем, обучиться всегда всему можно.

- Если есть незанятая ниша - это очень хорошо. Значит, вы точно будете иметь конкурентное преимущество. В данном случае успех будет зависеть от того, какое количество платежеспособных потребителей вы сможете найти,- поясняет эксперт.

- А как зарегистрировать Дом Таро? Это вообще можно? В какую категорию можно отнести этот вид бизнеса? А то ведь может заминочка выйти… Как грамотно обойти этот момент?

- Кода ОКВЭД под занятие раскладами таро точно нет. Но лайфхак мой такой - эту идею можно облечь в психологическое консультирование. Законом это не запрещено.

Правильное питание

Если кратко, то суть идеи в следующем - обеспечить правильным питанием тех, кто сидит на диетах. Как говорят диетологи - питаться нужно 6 раз в день и небольшими порциями, при этом пища должна быть разнообразной. Готовить самой себе на день шесть контейнеров с разной едой - лично у меня на это нет ни времени, ни желания. Уверена, что я не одинока в этом вопросе. А потому было бы замечательно, чтобы кто-то за тебя это делал и привозил. Как вариант - я могла бы этим заняться.

- Честно сказать, я этот рынок никогда не оценивал, поэтому стоит провести мониторинг. Ну а вообще идея довольно хорошая. Преимущество ее я вижу и в том, что она строится на тренде здорового образа жизни, который сейчас очень моден и востребован. Так что можно попробовать, - считает Слободчиков.

Топ-5 вопросов директору центра «Мой бизнес»

- Какую поддержку оказывает центр начинающим предпринимателям?

- Для тех, кто только-только решил стать предпринимателем, но еще не знает, чем конкретно заняться, мы предлагаем провести свод-анализ себя, своих навыков и компетенций. Одним словом, создать матрицу, которая позволит выделить сильные и слабые стороны и объективно оценить существующие риски и угрозы. После того как сделан SWOT-анализ под контролем нашего специалиста, картина более-менее вырисовывается, и будущий предприниматель начинает понимать, по какой тропинке ему идти и чем заняться (сфера услуг, торговля, производство). Далее анализируем интересующий нас рынок - наличие конкурентов и сходных товаров, существующий спрос и т. д. Этому способствует участие в наших образовательных программах, в частности для начинающих бизнесменов это программа «Азбука предпринимателя».

- Что даст начинающим бизнесменам программа «Азбука предпринимателя»?

- Это интенсивный курс, который длится неделю. За это время его участники изучают основы маркетинга, составляют бизнес-план по своему проекту, прорабатывают презентацию и т. д. Одним словом, получают какие-то элементарные знания и понятие, как вывести интересную идею в коммерческую плоскость. И что очень ценно в этой программе - участники имеют возможность общаться с такими же, как они, начинающими предпринимателями, делиться опытом, ошибками, благодаря чему можно избежать рисков, которые могли бы случиться на неподготовленной почве.

- Что происходит после окончания курса «Азбука предпринимателя»?

- Часть участников утверждаются в своей идее, а часть отсеиваются, поняв, что бизнес - не их путь. И это тоже нормально. Тем, кто решил идти дальше, мы помогаем зарегистрировать свою фирму, выбрать форму налоговой отчетности, проводим правовые консультацию и т. д. После этого встает финансовый вопрос - есть ли у человека деньги на развитие своего стартапа. Если нет - их нужно где-то взять. Как известно, банки не дают крупных сумм начинающим предпринимателям. Чтобы воспользоваться банковским кредитованием, нужно отработать какое-то время, показать динамику развития, одним словом, обеспечить гарантию возврата долга. Поэтому бизнес-малышей мы направляем в фонд микрозаймов, где очень выгодные ставки - от 5% годовых. А для тех, кто уже устоялся в статусе предпринимателя и кого банк готов кредитовать, можем выступить поручителем как региональная гарантийная организация.

- А если человек с его бизнесом «сдувается», а вы были у него поручителем? Будете платить за него кредит?

- Являясь инструментом государственной финансовой поддержки, мы принимает на себя эти риски. Поэтому в случаях форс-мажора, конечно, нам придется выплачивать эти кредиты. Но чтобы этого не случилось, мы пристально смотрим на проект, который будет реализован, и принимаем все меры для минимизации подобных рисков.

- Давайте сразу расставим все точки над i - как стать участником этой программы, что для этого нужно сделать? И сколько это стоит?

- Это совершенно бесплатно. Чтобы стать участником программы, нужно прийти в Фонд малого и среднего предпринимательства, который находится в Барнауле на ул. Мало-Тобольской, 19, или подать заявку через сайт «Мой бизнес22» (мойбизнес22.рф). Государство готово вкладывать деньги в начинающих предпринимателей, активно помогать им, так как в будущем они являются потенциальными налогоплательщиками.

Продолжение следует.

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