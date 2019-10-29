Какой срок грозит бывшему алтайскому антикоррупционеру Вадиму Надвоцкому

Прокуратура Алтайского края передала в суд уголовное дело Вадима Надвоцкого – бывшего начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю. Экс-полицейский признался в получении взятки в особо крупном размере.

Версия следствия

СУ СКР по Алтайскому краю сообщает, что 47-летний Надвоцкий в течение трех лет получал через посредника взятку частями от представителя двух коммерческих организаций, занимавшихся реализацией топлива на территории края. За это бывший антикоррупционер должен был лояльно относиться к интересам данных организаций, а в случае обнаружения нарушений не давать подчиненным поручений о проведении проверок и отказывать в возбуждении уголовного дела. Общая сумма подношений составила 12 млн 900 тыс. рублей.

Надвоцкого арестовали 15 ноября прошлого года и отправили в СИЗО. В феврале 2019 года у обвиняемого обострилось заболевание желудочно-кишечного тракта, и его положили в больницу, а затем отправили под домашний арест.

Задержание Вадима Надвоцкого. Фото: скриншот видео ФСБ

В августе мужчина признал вину и стал сотрудничать со следствием. Дело его посредника, экс-полицейского Евгения Гречишкина, отправили в суд в начале октября.

Прогноз

Судя по тому, какие приговоры выносят алтайские суды бывшим силовикам, Вадиму Надвоцкому грозит лишение свободы в колонии строгого режима на срок не менее 8 лет («потолок» по данной статье - 15 лет).

Так, в 2018 году бывшему начальнику антикоррупционного отдела полиции Новоалтайска Владимиру Сагайдаку дали 7 лет заключения за крупную взятку в полмиллиона рублей. Он пытался обжаловать приговор в краевом суде, но решение оставили в силе.

8,5 лет колонии строгого режима получил бывший главный следователь УМВД Барнаула Андрей Арестов за две взятки на общую сумму более 2 млн рублей. Его посредника, пенсионера МВД Валерия Селиванова, посадили на 3,5 года. При этом оба полицейских признались в преступлениях и раскаялись.

Арест начальника УЭБиПК на Алтае.(Оперативное видео УФСБ России по Алтайскому краю)

В 2017 году в Алтайском крае осудили сразу девять бывших полицейских. Их признали виновными в превышении должностных полномочий, взяточничестве, присвоении и растрате, а также в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков. В зависимости от степени участия в преступлениях экс-силовики получили от 8 до 15 лет колонии.

Отбывать наказание бывших правоохранителей отправляют в специальные колонии. В Алтайском крае таких нет. Одна из подходящих для Надвоцкого колоний недавно открылась в городе Тавда Свердловской области.

Справка

Вадим Надвоцкий окончил экономический факультет АлтГУ и позже БЮИ, работал в органах полиции с 1992 года. Возглавил УЭБ в 2006 году. Под его руководством ведомство занималось делами холдинга «Изумрудная страна», бывшего декана юрфака АлтГУ Виталия Сорокина, территориального управления Росимущества в Алтайском крае и другими крупными расследованиями.

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