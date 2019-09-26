СМИ: на Алтае в серьезное ДТП попал сын обвиняемого во взяточничестве Вадима Надвоцкого

СЕГОДНЯ 10:46 2019-09-26T11:28:40+03:00

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В Алтайском крае произошло серьезное ДТП с четырьмя пострадавшими. По данным «Банкфакса», за рулем предположительно находился 23-летний Владислав Надвоцкий - сын экс-полицейского Вадима Надвоцкого, который сейчас находится под следствием по делу о коррупции.

Согласно сводке ГИБДД, авария случилась 21 сентября около 20 часов в 100 метрах от озера Бирюзовая Катунь в Алтайском районе. Автомобиль BMW 335XI, зарегистрированный на 25-летнего барнаульца Михаила П., съехал с дороги в овраг и врезался в дерево. Транспортное средство восстановлению не подлежит. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Известно, что Надвоцкий-младший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб позвоночника. Кроме него, в машине было еще несколько пассажиров: две 22-летние девушки и, предположительно, 27-летний бывший футболист барнаульского «Динамо» Константин Малютин - они были травмированы еще серьезнее. Всех пострадавших госпитализировали в Горно-Алтайске. Результаты анализов участников аварии на содержание алкоголя в крови пока не готовы.

Напомним, экс-главу Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадима Надвоцкого задержали и арестовали по подозрению в коррупционном преступлении в ноябре 2018 года.

СУ СКР по Алтайскому краю обвинило полковника полиции в том, что он при посредничестве своего бывшего коллеги он получил взятку в размере 5 млн рублей от предпринимателя. В феврале 2019 года Надвоцкого отправили под домашний арест. Причиной стало ухудшение состояния его здоровья - у экс-полицейского диагнстировали серьезное заболевание желудочно-кишечного тракта.

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ИСТОЧНИК KP.RU