2019-10-29T08:16:23+03:00
Происшествия

Вадима Надвоцкого будут судить за взятку в размере больше 12 миллионов рублей

Его арестовали год назад
Юлия ЕВГРАФОВА
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ДеньгиДеньгиФото: Олег УКЛАДОВ
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В Центральный суд Барнаула скоро передадут уголовное дело Вадима Надвоцкого, бывшего начальника УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю. Сумма, за которую его будут судить, увеличилась в несколько раз.

Ранее сообщалось, что Вадима Надвоцкого обвиняют в получении взятки в размере пяти миллионов рублей. Позже выяснилось, что судить бывшего начальника УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю будут за другую сумму – больше 12 миллионов рублей.

- В течение трех лет получал через посредника взятку от представителя двух коммерческих организаций, занимавшихся реализацией топлива на территории края, в особо крупном размере на общую сумму более 12 млн. рублей, за лояльное отношение к интересам данных организаций, предоставление им возможности на беспрепятственной основе и без негативных последствий реализовывать топливо, – уточняет прокуратура Алтайского края.

Напомним, Вадима Надвоцкого, а также его коллегу Евгения Гречишкина арестовали в прошлом году 15 ноября. Мужчина свою вину признал, после чего его отправили в СИЗО. Но позже Надвоцкого выпустили под домашний арест. Дальнейшую судьбу коррупционера решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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