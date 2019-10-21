2019-10-21T10:43:12+03:00
Происшествия

Участник ДТП с сыном экс-антикоррупционера Надвоцкого не вышел из комы

27-летний Константин Малютин скончался, так и не придя в себя с момента аварии
Анастасия Корягина
Поделиться:
Погибший Константин Малютин. Фото: vk.com/k.malytin13Погибший Константин Малютин. Фото: vk.com/k.malytin13
Изменить размер текста:

19 октября скончался 27-летний Константин Малютин, который месяц назад попал в ДТП с участием 23-летнего Владислава Надвоцкого - сына известного алтайского экс-антикоррупционера Вадима Надвоцкого. Парень был в коме со дня аварии, и так и не пришел в себя. Он играл в футбол за барнаульское «Динамо», работал в ГИБДД.

Девушка Константина, 22-летняя Юлия Колмакова, выложила печальный пост в своем аккаунте в Instagram со словами: «Он лучшее, что со мной случалось за последние годы, я не успела сказать ему это лично еще раз».

kolmakova_julia23kolmakova_julia23
Пост Юлии Колмаковой о погибшем Константине Малютине.
309 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Как произошла авария

Как ранее сообщала «КП-Барнаул», авария произошла 21 сентября 2019 года около 20 часов в 100 метрах от озера Бирюзовая Катунь в лесном массиве. Виновником происшествия, по данным источников, имеющих доступ к базе ГИБДД, сотрудники полиции сразу предварительно назначили Владислава Надвоцкого. В машине, помимо него, было еще трое человек, в том числе две девушки.

Согласно сводке, автомобиль BMW 335XI съехал с дороги в овраг и врезался в дерево, попутно сломав еще одно. Транспортное средство превратилось в груду металла. Четверых пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу в Горно-Алтайске.

Снимок с места аварии. Фото: vk.com/incident22

Снимок с места аварии. Фото: vk.com/incident22

Все участники ДТП получили закрытые черепно-мозговые травмы. Константин Малютин также получил ушиб грудной клетки, посттравматический шок, под вопросом был перелом ребер. Пока неизвестно, какая травма стала причиной его смерти.

Остальные участники ДТП живы. У 23-летнего Владислава Надвоцкого диагностировали сотрясение головного мозга, ушиб поясничного отдела позвоночника. Его 22-летняя девушка Анна Власова получила сотрясение мозга и тупую травму живота. Юлия Колмакова попала в больницу с сотрясением мозга и переломом копчика.

Возбудили дело

Сразу после ДТП алтайская полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью людей (ст. 264 УК РФ). В связи с гибелью одного из участников аварии деяние переквалифицируют. На какую часть, пока непонятно, так как информации о возможном алкогольном опьянении водителя пока нет. Если виновник ДТП был трезв, ему будет грозить до пяти лет лишения свободы, а если в его крови нашли алкоголь - от пяти до 12 лет.

Место ДТП. Фото: предоставлено читателем

Место ДТП. Фото: предоставлено читателем

В день аварии Константин Малютин и Анна Власова выложили снимки с отдыха на озере Ая в своих аккаунтах в Instagram. Оба позировали со своими вторыми половинками. Сейчас фото со страницы Константина с его девушкой удалено.

8 октября на странице Анны Власовой появился пост с философской фразой: «Я не имею никакого права, но с недавним опытом хочу посоветовать вам любить жизнь - такую какая она у вас есть на данный момент. Это самое дорогое, что мы имеем, и у каждого она по-своему прекрасна».

anny_vlanny_vl
Анна Власова с Владиславом Надвоцким.
219 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Читайте также:

Появились новые снимки с места аварии с участием сына экс-антикоррупционера Надвоцкого

Машина разбита «в хлам» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Объявилась первый кандидат в мэры Барнаула
В Барнауле продают очень узкое место
Девушка вылетела на рельсы на летней резине и начала веселиться
В Алтайском крае женщина сошла с автобуса и пропала
Более 50% сотрудников Алтай-Кокса прошли обучение с начала 2019 года
Алтайская радиоветлаборатория проводит исследования консервов на промышленную стерильность
Участок алтайской трассы перекроют на три часа
Барнаульская активистка выступила против строительства гостиницы Radisson из-за вырубки деревьев
В Барнауле водитель BMW Х5 устроил ДТП и вырвал «с мясом» подвеску
В Барнауле весь день будет минусовая температура
Трех человек сбили на пешеходном переходе в Барнауле
Часть Барнаула осталась без света из-за аварии
Энергоснабжение села Солонешное восстановили
Большой купол установили на здании театра кукол
На Алтае водитель испортил камеру фотофиксации нарушений
Прививочная кампания против гриппа продолжается в Алтайском крае
Игрок сборной России отремонтировал вузовскую аудиторию в Барнауле
«АлтайБаскет» победил в первом домашнем матче сезона
Схрон автомобильных номеров нашли в Барнауле
«Хочу служить в полиции!» - в Рубцовске прошла профориентационная акция для выпускников
Огромная лужа после снегопада образовалась в Бийске