Участник ДТП с сыном экс-антикоррупционера Надвоцкого не вышел из комы

19 октября скончался 27-летний Константин Малютин, который месяц назад попал в ДТП с участием 23-летнего Владислава Надвоцкого - сына известного алтайского экс-антикоррупционера Вадима Надвоцкого. Парень был в коме со дня аварии, и так и не пришел в себя. Он играл в футбол за барнаульское «Динамо», работал в ГИБДД.

Девушка Константина, 22-летняя Юлия Колмакова, выложила печальный пост в своем аккаунте в Instagram со словами: «Он лучшее, что со мной случалось за последние годы, я не успела сказать ему это лично еще раз».

kolmakova_julia23 Пост Юлии Колмаковой о погибшем Константине Малютине.

Как произошла авария

Как ранее сообщала «КП-Барнаул», авария произошла 21 сентября 2019 года около 20 часов в 100 метрах от озера Бирюзовая Катунь в лесном массиве. Виновником происшествия, по данным источников, имеющих доступ к базе ГИБДД, сотрудники полиции сразу предварительно назначили Владислава Надвоцкого. В машине, помимо него, было еще трое человек, в том числе две девушки.

Согласно сводке, автомобиль BMW 335XI съехал с дороги в овраг и врезался в дерево, попутно сломав еще одно. Транспортное средство превратилось в груду металла. Четверых пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу в Горно-Алтайске.

Снимок с места аварии. Фото: vk.com/incident22

Все участники ДТП получили закрытые черепно-мозговые травмы. Константин Малютин также получил ушиб грудной клетки, посттравматический шок, под вопросом был перелом ребер. Пока неизвестно, какая травма стала причиной его смерти.

Остальные участники ДТП живы. У 23-летнего Владислава Надвоцкого диагностировали сотрясение головного мозга, ушиб поясничного отдела позвоночника. Его 22-летняя девушка Анна Власова получила сотрясение мозга и тупую травму живота. Юлия Колмакова попала в больницу с сотрясением мозга и переломом копчика.

Возбудили дело

Сразу после ДТП алтайская полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью людей (ст. 264 УК РФ). В связи с гибелью одного из участников аварии деяние переквалифицируют. На какую часть, пока непонятно, так как информации о возможном алкогольном опьянении водителя пока нет. Если виновник ДТП был трезв, ему будет грозить до пяти лет лишения свободы, а если в его крови нашли алкоголь - от пяти до 12 лет.

Место ДТП. Фото: предоставлено читателем

В день аварии Константин Малютин и Анна Власова выложили снимки с отдыха на озере Ая в своих аккаунтах в Instagram. Оба позировали со своими вторыми половинками. Сейчас фото со страницы Константина с его девушкой удалено.

8 октября на странице Анны Власовой появился пост с философской фразой: «Я не имею никакого права, но с недавним опытом хочу посоветовать вам любить жизнь - такую какая она у вас есть на данный момент. Это самое дорогое, что мы имеем, и у каждого она по-своему прекрасна».

anny_vl Анна Власова с Владиславом Надвоцким.

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