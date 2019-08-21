2019-08-21T12:42:46+03:00
Общество

Бывший антикоррупционер алтайского МВД Вадим Надвоцкий признался во взяточничестве

Сейчас бывший полицейский находится под домашним арестом
Анастасия Корягина
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Арест Вадима Надвоцкого. Фото: скриншот видео СКРАрест Вадима Надвоцкого. Фото: скриншот видео СКР
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Бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий признал свою вину во взяточничестве. Расследование его уголовного дела планируется завершить осенью и передать в суд, рассказал и.о. руководителя алтайского СКР Константин Мальцев.

Надвоцкий сотрудничает со следствием. Напомним, 46-летнего полковника МВД обвиняют в получении взятки в 5 млн рублей за отказ в проведении проверки в отношении местного бизнесмена. 16 ноября 2018 года Вадима Надвоцкого и экс-сотрудника полиции Евгения Гречишкина (его обвиняют в посредничестве) поместили в СИЗО на время следствия.

В начале февраля Надвоцкого перевели в лечебную часть СИЗО из-за состояния здоровья - у него обострилась язва. После лечения его поместили под домашний арест.

Вадим Надвоцкий работал в органах полиции с 1992 года. УБЭП он возглавил в январе 2006 года сначала с приставкой и.о., а с июля 2006 официально стал начальником. Его ведомство занималось делами «Изумрудной страны», бывшего декана юрфака АлтГУ Виталия Сорокина и другими.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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