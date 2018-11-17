2018-11-17T06:54:26+03:00
Происшествия

ФСБ опубликовала видео задержания главного борца с коррупцией в Алтайском крае

Вадима Надвоцкого обвиняют во взятке в 5 млн рублей
Дарья САВЕНКО
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Скриншот видео УФСБ России по Алтайскому краюСкриншот видео УФСБ России по Алтайскому краю
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Следственные органы официально сообщили об аресте начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадима Надвоцкого. Также под стражу взят и его бывший коллега.

Арест начальника УЭБиПК на Алтае.(Оперативное видео УФСБ России по Алтайскому краю)

Как стало известно, в июле-сентябре этого года Надвоцкий при посредничестве своего бывшего коллеги получил взятку в размере 5 миллионов рублей от предпринимателя-руководителя предприятий. За эту сумму начальник дал подчиненным указание прекратить оперативно-розыскные мероприятия и другие проверки нарушений закона этих предприятий.

Этот факт выявили сотрудники ФСБ России по Алтайскому краю совместно с Главным Управлением собственной безопасности МВД России. Они провели обыски по месту жительства и работы Вадима Надвоцкого и его бывшего коллеги.

Вадим Надвоцкий Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Вадим НадвоцкийФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Октябрьским районным судом Барнаула оба обвиняемых заключены под стражу. В настоящий момент проводятся следственно-оперативные мероприятия. Не исключено, что они также причастны к другим фактам противоправной деятельности.

Надворецкий обвиняется в совершении преступления по статье «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере», а его бывший коллега – «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Справка КП

46-летний полковник полиции Вадим Надвоцкий пришел работать в органы в 1992 году младшим уполномоченным подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. В 2001 году его назначили заместителем начальника регионального УБЭП. Через пять лет его утвердили в должности начальника УБЭП по Алтайскому краю.

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