«На Алтае великолепные крабы!»: что говорят звезды шоу-бизнеса о регионе

Красоты Алтайского края восхищают и завораживают даже самых искушенных туристов. Большинство звезд, которые прилетают в регион со своими концертами или на съемки фильмов, не остаются равнодушными и громко высказываются о своих впечатлениях. Так «Комсомолка» собрала самые свежие комплименты об Алтае от известных гостей из шоу-бизнеса.

На днях в интервью «РИА Новости» известный продюсер, телеведущий и актер Валдис Пельш рассказал, что Алтай и Камчатка - самые прекрасные места, которые он видел. Он также отметил, что за двухнедельную экспедицию облетел на вертолетах больше половины Алтайского края. На комплименты о поездке телеведущий не скупился.

- Алтай огромный, прекрасный, живописный и абсолютно разный. Если сравнивать эти места с автомобилем, наверное, подойдет термин «мощность». Мощность запредельная. А еще на Алтае великолепные крабы, - сказал Валдис Пельш.

Видимо, телеведущий перепутал регионы, и имел ввиду камчатские крабы. Но что сказано, то сказано. Алтайские крабы теперь стали мемами в соцсетях. Пользователи рассуждают, где они могут водиться - в Оби или Барнаулке.

Также 13 июля на озеро Яровое приезжала «вторая после Путина» - Ольга Бузова. Популярная певица выступила для жителей Алтайского края с зажигательным концертом. Своими эмоциями от выступления она позже поделилась на страничке в инстаграм.

- Мои хорошие, сегодня я находилась в Алтайском крае городе Яровое. Позади меня солёное озеро, которое давно стало местом, куда в летние месяцы стекаются на отдых жаждущие исцелиться или хотя бы поправить своё здоровье. Я благодарна судьбе, что у меня есть возможность дарить вам свою любовь и музыку, а также открывать для себя самые живописные места нашей необъятной страны, - написала Бузова.

Чуть позже, 20 июля, в развлекательном комплексе Altai Palace, который находится в игорной зоне «Сибирская монета», дала концерт певица Molly (Ольга Серябкина). Судя по ее посту в соцсетях, своим приездом на Алтай она точно осталась довольна.

- Алтай, мне было с вами очень круто. Вообще, это лето для меня самое особенное. На все 100% абсолютно мое. Каждый концерт и коннект с вами это доказывает, - высказалась Серябкина.

В этот же день, 20 июля, состоялось масштабное празднование 40-летия Заринска. На концерте, посвященном этому событию, выступили группа «На-На», Игорь Корнелюк и Лолита.

Так Игорь Евгеньевич отметил, что Заринск очень красивый город. А участники группы «На-На» одарили жителей Алтайского края добрыми пожеланиями и горячо поблагодарили за радушный прием. Певица Лолита, в свойственной ей манере, пошутила, что сибиряки и так знают слова ее песен, поэтому она могла и не приезжать. После своего выступления Милявская также призналась в любви жителям Алтайского края.

К слову, на закрытии Шукшинских дней на Алтае известная российская актриса Алиса Гребенщикова публично сообщила, что ее сердце покорили жители Камня-на-Оби. Туда она ездила на творческий вечер. Алиса отметила, что так тепло ее не встречали уже давно.

- Спасибо вам большое за приглашение на фестиваль, надеюсь, когда-нибудь позовете еще раз! Мне здесь очень понравилось! - сказала на прощание Гребенщикова.

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