2019-07-26T08:57:06+03:00
Звезды

Виктор Мережко попросил у алтайского губернатора сотку земли

Анна СЕМИНА
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Виктор Мережко на открытии Шукшинского кинофестиваляВиктор Мережко на открытии Шукшинского кинофестиваляФото: Олег УКЛАДОВ
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Президент Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Виктор Мережко во время своего пребывания на Алтае попросил у губернатора Виктора Томенко сотку земли, чтобы чаще бывать здесь.

- Я так счастлив быть на Алтае – это жемчужина России. Спасибо, что я здесь. Я хочу обратиться к Виктору Петровичу Томенко. Я вам в прошлом году желал избавиться от приставки «врио». Хватит нам их уже. Будьте настоящим. Вам судьба вручила потрясающую возможность защитить великий Алтай от соседей и недругов. Это вообще лучшая территория нашей великой России. Не сдавайтесь! Не дай Бог вам наводнений и прочего. Пусть все будет хорошо. Дай Бог вам мужества, честности и здоровья. Давайте помнить, что Алтай – это действительно великая территория. Конечно, сейчас сложные времена. Не сдавайтесь, друзья мои. Давайте любить нашу Родину. Вот мы были у памятника Василию Макаровичу во время открытия Шукшинских дней. Там были тысячи человек. Кто их гнал? Да никто! Они сами пришли по зову своего алтайского сердца. У вас так красиво! Так достойно! Я мечтаю поехать в Сростки. Я до этого у губернатора уже спрашивал: «Дайте мне хоть сотку!». Он на закрытии сказал: «Сотку я налью». Но я же не в этом смысле. Виктор Петрович, я бы хотел здесь чаще бывать. Дадите мне сотку? Дадите Мережко? – вроде пошутил, а вроде серьезно сказал Виктор Мережко.

Просьба осталась на рассмотрении у алтайского губернатора.

Уже завтра, 27 июля, президент кинофестиваля будет в Сростках, как и мечтал. На горе Пикет состоится награждение победителей основного конкурса и конкурса короткого метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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