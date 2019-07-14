Ольга Бузова рассказала об эмоциях после концерта в Яровом

СЕГОДНЯ 12:39 2019-07-14T12:39:48+03:00

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13 июля популярная певица Ольга Бузова выступила с концертом на озере Яровое в Алтайском крае. Эмоциями от выступления она поделилась со своими подписчиками в Instagram.

- Мои хорошие, сегодня я находилась в Алтайском крае г.Яровое. Позади меня солёное озеро Яровое, которое давно стало местом, куда в летние месяцы стекаются на отдых жаждущие исцелиться или хотя бы поправить своё здоровье. В 2017 году на озере Большое Яровое был поставлен рекорд по одновременному лежанию на воде звездочкой (свыше двух тысяч человек), который побил рекорд предыдущего года. Я благодарна судьбе, что у меня есть возможность дарить вам свою любовь и музыку, а также открывать для себя самые живописные места нашей необъятной страны, - пишет певица в своем профиле.

По словам Ольги, на фестиваль пришли около трех тысяч человек.

Напомним, за пару дней до концерта на Алтае певица серьезно повредила ногу. Это произошло во Франции, во время съемок на некогда популярном Форт Боярде. Команда, в составе которой была Ольга, стремилась собрать как можно больше ключей и подсказок, так что во время одного из испытаний артистка травмировалась.

ИСТОЧНИК KP.RU