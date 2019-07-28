Шукшинские дни на Алтае: звезд российского кино избили банными вениками

В субботу, 27 июля, в селе Сростки завершился Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае". В этот день стали известны победители конкурса короткого метра и игрового кино.

Стихи от звезды

Уже в 10 утра центральная улица Сросток гудела, и местным жителям, и подъезжающим гостям было все равно на проливной дождь. Их, в первую очередь, спасало хорошее настроение. Но к моменту прибытия почетных гостей от непогоды не осталось и следа.

В Сростки приехал небольшой звездный десант: несколько режиссеров, которые представляли свои фильмы на конкурс, и актеры - Олег Тактаров, Алиса Гребенщинкова, Анна Яновская, Анна Чурина и, конечно же, Виктор Мережко. Последний и вовсе заявил, что приехал практически на родину, ведь сибиряком уже давно себя ощущает.

Почетные гости с головой окунулись в омут под названием «массовые гуляния» по-алтайски: Гребенщикову нарядили в традиционные русские наряды и отдали на растерзание любителям частушек. Тактарову в качестве приветствия организовали импровизированную баню в тазике и отходили его березовыми веничками. Впрочем, его это только раззадорило. Уже на красную дорожку на горе Пикет он буквально ворвался. А веточку хризантемы, которую в конце церемонии закрытия фестиваля принято возлагать к ногам памятника Василию Шукшину, он и вовсе разодрал на отдельные цветочки и раздарил женщинам, оставив себе голый стебель. Счастливые обладательницы бутонов визжали от восторга. Однако на этом артист не перестал удивлять - позже он поднялся на сцену и прочитал стих собственного сочинения, чем окончательно влюбил в себя даже суровых сибирских мужиков. Многотысячная толпа ликовала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/722683" frameborder="0"></iframe> Олег Тактаров на горе Пикет.Автор: Анна СЕМИНА

Но и сами артисты признавались в любви жителям края. Так Алиса Гребенщикова, вышедшая прочитать стихотворение, пользуясь случаем, передала привет городу Камень-на-Оби, где она была с творческим вечером. По ее словам, так тепло актрису не встречали давно. Каменцы просто покорили актрису.

- Спасибо вам большое за приглашение на фестиваль, надеюсь когда-нибудь позовете еще раз! Мне здесь очень понравилось! – сказала Алиса на прощание.

Лучшие из лучших

Конечно же, самым ожидаемым событием дня стало оглашение победителей конкурса короткого метра и полнометражного кино. Награждение проводили члены жюри.

Короткометражки

- Так в конкурсе короткометражек диплом в номинации «За лучший актерский ансамбль» получил фильм «Родные люди» режиссера Олега Витвицки.

- Работу Леонида Гардаша «Точка Бифуркации» отметили в номинации «За лучший сценарий», его, к слову, написала Марина Сочинская.

- Самое яркое художественное воплощение, по мнению экспертов, оказалось в фильме «Топливо» режиссера Михаила Архипова.

- Диплом «За самое честное кино» получила лента «Комбоусилитель» (режиссер Ярослав Иконников).

- Самым трогательным признали фильм «В раю делать нечего» Павла Пантина.

- А вот победителем конкурса стал проект практически нашего земляка – уроженца Республики Алтай Михаила Кулунакова - «Изгородь».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/722687" frameborder="0"></iframe> Закрытие Шукшинских дней на Алтае (с. Сростки).Автор: Анна СЕМИНА

Полнометражки

- В конкурсе полнометражного игрового кино дипломом за лучшую мужскую роль отметили сразу двух актеров одного фильма, что бывает крайне редко. Ими стали Олег Гусейнов и Рустам Муратов из ленты «Глубокие реки».

- Ирина Купченко, сыгравшая в фильме «Последнее испытание» получила приз за лучшую женскую роль.

- Лучшей операторской работой признали «Войну Анны» и Алишера Хамидходжаева. Кстати он, как настоящий мастер своего дела, на протяжении целой недели, что идет фестиваль, не выпускал камеру из рук. Кто знает, возможно это ему и помогло расположить к себе жюри.

- Дипломом «За лучший сценарий» отмечен фильм «Лорик», режиссер-сценарист Алексей Злобин, сценарист Микаэл Погосян.

- Специальный диплом жюри кинофестиваля получил фильм о маленьком мальчике, оказавшемся на войне - «Солдатик» - режиссер Виктория Фанасютина.

- Гран-при XXI Всероссийского шукшинского кинофестиваля досталось фильму «Надо мною солнце не садится» режиссера Любови Борисовой (Якутск).

- Спасибо вам большое! Я приехала к вам из Якутии, и Алтай для меня особенный край – это прародина всех тюрков. Я просто хожу здесь и наслаждаюсь. У меня тихий восторг. Прямо сказка какая-то! Спасибо вам большое за фестиваль и за возможность побывать на этой замечательной земле, - сказала на награждении Любовь Борисова.

- Специальный приз губернатора Алтайского края был присужден фильму-открытию Шукшинского кинофестиваля «Последнее испытание» Алексея Петрухина. Эта лента основана на реальных событиях взятия в заложники зрителей «Норд-Оста».

- Важное замечание, специальный приз Всероссийского шукшинского кинофестиваля вручается за яркое художественное воплощение темы противодействия международному терроризму, - отметили ведущие.

Чашу из ревневской яшмы лично получил режиссер Алексей Петрухин.

- Василий Макарович, с днем рождения, с 90-летием вас. Спасибо, что приходите к нам, спасибо, что вдохновляете и объединяете нас. Каждая встреча с вами всегда дает что-то новое. Спасибо огромное алтайской земле. Несколько лет назад я уже приезжал сюда, и эти натертые пальцы на ногах, - говорит режиссер, указывая на памятник Шукшину, - это дело мои рук. Загадывали чтобы фильм был услышан, понят. Спасибо всем огромное.

Завершился фестиваль выступлением Марины Девятовой.

Шукшинские Дни на Алтае. Заключительный день в Сростках на горе ПикетФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские Дни на Алтае. Заключительный день в Сростках на горе ПикетФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские Дни на Алтае. Заключительный день в Сростках на горе ПикетФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские Дни на Алтае. Заключительный день в Сростках на горе ПикетФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские Дни на Алтае. Заключительный день в Сростках на горе ПикетФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские Дни на Алтае. Заключительный день в Сростках на горе ПикетФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские Дни на Алтае. Заключительный день в Сростках на горе ПикетФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские Дни на Алтае. Заключительный день в Сростках на горе ПикетФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские Дни на Алтае. Заключительный день в Сростках на горе ПикетФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские Дни на Алтае. Заключительный день в Сростках на горе ПикетФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские Дни на Алтае. Заключительный день в Сростках на горе ПикетФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские Дни на Алтае. Заключительный день в Сростках на горе ПикетФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские Дни на Алтае. Заключительный день в Сростках на горе ПикетФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские Дни на Алтае. Заключительный день в Сростках на горе ПикетФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские Дни на Алтае. Заключительный день в Сростках на горе ПикетФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские Дни на Алтае. Заключительный день в Сростках на горе ПикетФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские Дни на Алтае. Заключительный день в Сростках на горе ПикетФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские Дни на Алтае. Заключительный день в Сростках на горе ПикетФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские Дни на Алтае. Заключительный день в Сростках на горе ПикетФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские Дни на Алтае. Заключительный день в Сростках на горе ПикетФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские Дни на Алтае. Заключительный день в Сростках на горе ПикетФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские Дни на Алтае. Заключительный день в Сростках на горе ПикетФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские Дни на Алтае. Заключительный день в Сростках на горе ПикетФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские Дни на Алтае. Заключительный день в Сростках на горе ПикетФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские Дни на Алтае. Заключительный день в Сростках на горе ПикетФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские Дни на Алтае. Заключительный день в Сростках на горе ПикетФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские Дни на Алтае. Заключительный день в Сростках на горе ПикетФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские Дни на Алтае. Заключительный день в Сростках на горе ПикетФото: Олег УКЛАДОВ

Шукшинские Дни на Алтае. Заключительный день в Сростках на горе ПикетФото: Олег УКЛАДОВ