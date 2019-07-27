2019-07-27T12:59:19+03:00
Общество

Певица Molly поделилась впечатлениями о своем выступлении на Алтае

Ольга Серябкина написала, что ей было "очень круто".
Анастасия Корягина
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Molly. Фото: www.instagram.com/serebro_officialMolly. Фото: www.instagram.com/serebro_official
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Российская знаменитость Ольга Серябкина опубликовала в своем аккаунте в Instagram пост, где написала о впечатлениях от своего выступления в Алтайском крае. 20 июля певица выступила в развлекательном комплексе Altai Palace, который находится в игорной зоне "Сибирская монета" в Алтайском районе.

"Алтай, мне было с вами очень круто. Вообще, это лето для меня самое особенное. На все 100% абсолютно мое. Каждый концерт и коннект с вами это доказывает", - написала певица. Под этим постом набралось почти 50 тыс. лайков.

Ранее Серябкина публиковала серию провокационных снимков с хештегом #altaipalacefest. Девушка сфотографировалась голой, прикрыв грудь цветком с широкими листьями.

serebro_officialserebro_official
Molly
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Ольга Серябкина - бывшая участница группы SEREBRO продюсера Максима Фадеева. Сейчас девушка занимается сольной карьерой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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