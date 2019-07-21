Песни под дождем. Как Заринск отпраздновал свое 40-летие

20 июля Заринску исполнилось 40 лет. По традиции, «Алтай-Кокс» пригласил выступить на дне города и одновременно Дне металлурга трех артистов: Игоря Корнелюка, группу «На-На» и Лолиту. Посмотреть на звезд собралось не менее 20 тысяч человек. Люди приехали не только из соседних районов и Барнаула, но и из других городов Сибири.

День металлурга и города Заринска-2019.Фото: Анастасия Корягина

Город гудел

В алтайских электричках, идущих в сторону Заринска, в этот день было битком: многие пассажиры ехали стоя. В самом же городе с самого утра шли гуляния, в которых охотно принимали участие родители с детьми. Центральная площадь стала активно заполняться за час до концерта, который открылся в 19 часов.

В этом году в городе строго соблюдали антитеррористические меры безопасности. Вокруг площади выставили ограждение, рамки с металлоискателями. На месте работала, кажется, вся полиция Заринска — на мероприятие даже прислали полицейских из соседних районов.

День металлурга и города Заринска-2019.Фото: Анастасия Корягина

Людей с алкоголем на праздник не пускали, магазины не продавали спиртное. Но некоторые горожане умудрялись проносить «запрещенку». «Слушай, а ты как собралась мутить? В бутылку из-под лимонада перельешь?», — невольно подслушала я разговор одной девушки. Но в целом антиалкогольные меры работали: ЧП на празднике не было, подавляющее большинство были трезвы.

День металлурга и города Заринска-2019.Фото: Анастасия Корягина

У заринчан в этот день было прекрасное настроение и предрасположенность к шуткам. «Пойдем скорее, там уже Корнелюк поет», — поторапливала подругу ярко одетая женщина. «Да успеем: что там, билеты что ли закончатся?», — парировала в ответ ее спутница. Никаких билетов, конечно, не продавали: праздник был для всех бесплатным.

День металлурга и города Заринска-2019.Фото: Анастасия Корягина

Юморной Корнелюк и зажигательные «на-найцы»

Не отставал от заринцев в юморе и Игорь Корнелюк: он очень много шутил между песнями и подбадривал женскую половину присутствующих, называя их «девчонками». Артист исполнил около 10 хитов, в том числе песню «Город, которого нет» из сериала «Бандитский Петербург», «Клево», «Дожди», «Билет на балет». Ему подпевало не только старшее поколение, но и молодежь. Люди в толпе отметили, что артист очень хорошо выглядит и смотрится «бодрячком».

Выступление Игоря Корнелюка. День металлурга и города Заринска-2019.Фото: Анастасия Корягина

В конце своего выступления Игорь Евгеньевич пожелал жителям города здоровья, внимания близких, «много-много денежек» и «всегда чего-то хотеть от жизни».

Выступление Игоря Корнелюка. День металлурга и города Заринска-2019.Фото: Анастасия Корягина

Следующей выступала группа «На-На». Парни отожгли на славу: плясали и прыгали по сцене, играли для горожан соло на гитаре, заставляли людей петь вместе с ними. Народ с удовольствием подпевал их знаменитым хитам «Фаина» и «Шляпа», и новым песням, которые тут же и разучил.

Выступление группы "На-На". День металлурга и города Заринска-2019.Фото: Анастасия Корягина

Во время выступления артистов пошел дождь, но никто и не думал уходить: люди раскрыли зонты и надели дождевики. Многие смотрели на звезд в предусмотрительно захваченные с собой бинокли.

День металлурга и города Заринска-2019.Фото: Анастасия Корягина

После выступления за группой охотились фанаты слева от сцены, где пролегал их путь до гримерной. Ребята помахали людям, а Владимир Жеребкин подскочил к ограждению и поздоровался за руки с близкостоящими людьми, вызвав у них бурный восторг.

Владимир Жеребкин. День металлурга и города Заринска-2019.Фото: Анастасия Корягина

Элегантная Лолита

Закрывала концерт Лолита. Она пришла на праздник в элегантном блестящем черном костюме. «Меня попросили прилично одеться», — то ли в шутку, то ли всерьез призналась певица гостям праздника. К ее выходу на площади уже яблоку негде было упасть, но Лолита все-таки заставила людей потанцевать. Прямо в толпе люди вставали в круги и плясали.

Недалеко от площади кто-то жарил шашлык, и дым распространился на всю округу. Это не ускользнуло от внимания певицы. «Блин, так шашлыком пахнет, ребята. Жрать охота», — забавлялась она.

Выступление Лолиты. День металлурга и города Заринска-2019. Фото: Анастасия Александрова

Лолита исполнила всем знакомые песни «Ориентация Север», «Ту-ту-ту», «На Титанике» и одну незнакомую людям, которую, как призналась певица, она еще даже не записывала в студии. Песня была грустная, о душевной боли женщины. «Папа, мне нравятся мужчины, как ты...», — пела Лолита. «Мне хватит в жизни, хватит трещин», — подпевали ей женщины, успевшие выучить припев.

Выступление Лолиты. День металлурга и города Заринска-2019.Фото: Анастасия Корягина

Лолита и грустила, и смеялась, и благодарила людей, что приехали на праздник, и местных жителей, кто смотрел на концерт с балконов. «Привет многоэтажке!», — кричала певица, а люди в ответ светили ей фонариками телефонов. В конце своего выступления она низко поклонилась труду металлургов города.

Салют. День металлурга и города Заринска-2019.Фото: Анастасия Корягина

Концерт завершился красивым салютом. После праздника улицы заполонили толпы людей: горожане и гости города еще долго возвращались по домам. Наутро о прошедшем дне напоминали только плакаты с поздравлениями и одинокий воздушный шарик, запутавшийся в электрических проводах.

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