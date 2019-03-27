Супруга лихача на BMW X6 попросила прощения у семей, потерявших родных

Гражданская супруга Александра Руденко, обвиняемого в смертельном ДТП на проспекте Ленина в октябре прошлого года, принесла свои извинения перед семьями, потерявшими родных.

Призыв простить

Женщина выступила в качестве свидетеля на втором заседании по делу Руденко. Оно состоялось утром в среду, 27 марта, в Центральном районом суде Барнаула. Первое заседание прошло ровно неделю назад и закончилось тем, что Руденко своей вины не признал, хотя до этого его позиция была прямо противоположная. Не принес он тогда и извинений перед семьями, которые разрушил. Многие были уверены, что именно сегодня мужчина раскается и признает свою вину, но этого не случилось. Вместо него слова сожаления принесла гражданская супруга Наталья Руденко.

- Я бы хотела принести свои извинения от нашей семьи родственникам погибших. Мы искренне раскаиваемся в том, что сделали. Мы очень сожалеем. Я понимаю, что нет нам прощения за этот поступок. Примите наши соболезнования, - обратилась Наталья к сидящим в зале людям.

Она искала в глазах родственников прощения, но, кажется, не смогла его получить. В этот момент дедушка одной из погибших девочек еще сильнее сжал в руках рамку с фотографией своей погибшей внучки.

Алкоголь в ресторане

Женщина рассказала, что в браке с Александром не состояла с 2015 года, однако жили они вместе и воспитывали 10-летнюю дочку. Она вспомнила подробности того трагического дня, унесшего жизнь двух маленьких девочек и молодой женщины. Вечером 15 октября Наталья и Александр ужинали в ресторане «Иероглиф» на Социалистическом проспекте. Не обошлось без алкогольных коктейлей и кальяна. Около 11 часов вечера они поехали домой на машине Александра BMW X6. До столкновения с Renault на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия внимание женщины было обращено на телефон, поэтому за дорогой она не следила. После столкновения они оба находились в шоковом состоянии, поэтому даже помочь пассажирам искореженной машины не смогли.

О том, что от Руденко пахло алкоголем, говорили и другие очевидцы трагедии. Тем более, он несколько раз отказал инспектору ДПС на просьбу пройти медосвидетельствование. Один свидетель вспомнил, как Наталья кричала своему мужу: «Зачем? Зачем ты это наделал?».

Не встречаться глазами

После того, как Наталья дала показания, она села на скамью позади матери Александра, рядом со своей подругой. Руденко же сидел в так называемом «аквариуме» на расстоянии вытянутой руки. В последующий час женщина не сводила глаз с того, кто оказался по ту сторону закона. Она сжала свои ладони на груди и что-то шептала своему мужу. Он же переводил взгляд с матери на жену и лишь изредка пожимал плечами.

Компенсация и продление срока

Адвокат пассажира Renault задал несколько вопросов Наталье, касающиеся скорости с которой ехал Александр и соблюдения ПДД. В самом конце заседания он взял слово и заявил об иске семьи водителя Renault, который сейчас находится в больнице. Семья, потерявшая маленькую девочку, требует с Александра Руденко 8 млн рублей в качестве морального и физического вреда. Он также сообщил, что между отцом пострадавшего мужчины и Натальи Руденко было подписано соглашение о частичном возмещении морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

На следующей неделе, 2 апреля, заканчивается срок действия ходатайства о заключении под стражу Александра Руденко. В связи с этим его адвокат Александр Марченко предложил отпустить подзащитного под домашний арест и сторона даже готова предоставить залог. Судья решил, что Руденко может скрыться, а также учел повышенное внимание общественности к этому делу, поэтому оставил его под стражей еще на 6 месяцев - до 28 августа. Судья спросил у Руденко, не возражает ли он, на что тот сказал: «Не знаю я». Это были единственные слова подсудимого на втором заседании.

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