Водитель BMW Х6 перед страшной аварией мог употребить наркотики

25 Окт. 04:43 2018-10-25T04:45:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Водитель BMW Х6 в момент страшного ДТП мог находиться в наркотическом опьянении. Об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на источники в ГИБДД.

- Во время задержания Александр Руденко вел себя неадекватно, в связи с этим у правоохранителей и очевидцев сложилось ощущение, что он был пьян. Но запаха алкоголя не было. От медосвидетельствования он сразу отказался. Поэтому полицейские сделали вывод, что барнаулец мог употребить наркотик, - пишет информагентство.

Официально в ГУ МВД на вопрос о наркотиках отвечать не стали. Но сообщили, что барнаульцу уже предъявлено обвинение по статье «Нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». И подтвердили, что от медосвидетельствования Руденко отказался. Но что именно мужчина употребил в тот день (наркотик или алкоголь) - так и осталось тайной.

Напомним, ДТП случилось 15 октября. 33-летний Александр Руденко промчался по пр. Ленина на красный свет и столкнулся с Renault под управлением 43-летнего водителя Сергея Федько. В результате погибли три пассажира Renault: пятилетняя дочь водителя, трехлетняя девочка и ее 34-летняя мать Юлия Нагорнева. Водитель и муж Юлии Нагорневой находятся в тяжелом состоянии.

Читайте также:

Жуткая авария с BMW X6: Пострадавшие мужчины остаются в коме.

Горожане опасаются, что пьяный лихач «отмажется», как это уже бывало (подробнее)