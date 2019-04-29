Защита лихача на BMW Х6 Александра Руденко обжаловала приговор суда

Защита барнаульца Александра Руденко, осужденного за гибель троих человек в ДТП, обжаловала приговор. Об этом сообщил его адвокат Александр Марченко изданию «АиФ-Алтай».

В середине апреля Центральный районный суд Барнаула признал Руденко виновным и назначил ему 8,5 лет колонии-поселения. Защиту приговор не устроил (видимо, она посчитала его жестким), и подала апелляционную жалобу. Её рассмотрят в Алтайском краевом суде, но когда - пока неизвестно.

Родственники пострадавших также обжаловали приговор. Об их намерениях стало известно еще на финальном судебном заседании. Жена пострадавшего в аварии водителя Renault Сергея Федько Елена Карецкая заявила, что её не устроило то, что виновник ДТП будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Известно, что условия отбывания срока в колонии-поселения более щадящие, чем в колонии общего или строгого режима. Согласно уголовно-исполнительному кодексу РФ, осужденные в колониях-поселениях содержатся без охраны, имеют право свободно перемещаться в пределах колонии, а также с разрешения администрации передвигаться без надзора вне территории учреждения, но в пределах муниципалитета, где оно расположено. Они могут носить гражданскую одежду, пользоваться деньгами, встречаться с родными и близкими без ограничения. К тому же, отбыв половину срока в колонии, Руденко может выйти по условно-досрочному освобождению (УДО).

Пока, по словам адвоката, решение суда в законную силу не вступило. Сейчас Александр Руденко находится в следственном изоляторе.

Напомним, 15 октября прошлого года на перекрестке Ленина-Анатолия в Барнауле Александр Руденко, управляя автомобилем BMW Х6 в нетрезвом состоянии, врезался в автомобиль Renault Scenic. Скорость движения составила 151 км/час. В аварии погибли две малолетних девочки и женщина, а также серьезно пострадали двое мужчин.

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