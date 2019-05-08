В Республике Алтай под лавиной найдены тела трех альпинистов

Тела трех альпинистов - двух мужчин и женщины - найдены в ходе поисково-спасательной операции в горах Алтая. Об этом "Комсомольской правде" сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС по республике Светлана Ляшко.

- Их личности пока не установлены. Опознание и экспертизы будут проведены, когда тела доставят в населенный пункт. Сейчас поисковая операция продолжается, - сказала представитель ГУ МЧС. - К месту схода лавины отправлены два вертолета со спасателями. На бортах находится все необходимое оборудование. Всего задействовано 30 спасателей, 7 кинологических расчетов.

На данный момент пропавшими остаются еще четверо человек. Две девушки, которые не пострадали, от госпитализации и психологической помощи отказались, сейчас они находятся в селе Кош-Агач.

- При регистрации 24 апреля, а также за 2 дня до выхода на маршрут (28 апреля) до руководителя группы довели прогноз о неблагоприятной погоде, угрозе схода лавин, был проведен инструктаж. Два раза группа выходила на связь, сообщала о плановом прохождении маршрута. Следующий сеанс связи был намечен на 8 мая. В этот день две участницы группы вышли на маршрут другой туристической группы и сообщили о происшествии, - рассказали в ГУ МЧС.

Спасательная операция в горах АлтаяФото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Напомним, 6 мая в 36 км от населенного пункта Бельтир Кош-Агачского района Республики Алтай на подъеме на гору Траверс Металлург лавиной накрыло семерых человек человек. Все туристы - участники секции горного туризма Новосибирского государственного университета. По мнению специалистов, шанс, что кто-то выжил, есть, но минимальный.

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