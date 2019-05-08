Могут ли попавшие под лавину туристы быть живы?

Существует всего шесть категорий сложности маршрута. Это был маршрут 4 категории. Группа достаточно опытная, как и положено, они зарегистрировались в МЧС. Но как получилось, что с опытной группой такое могло случиться? (напомним, семерых человек накрыло лавиной в горах Алтая). Этот вопрос мы задали Владимиру Юдину, руководителю турклуба НГУ.

Руководитель турклуба о маршруте попавшей под лавину группы 00:00 00:00

- Горы есть горы… Основное препятствие на их пути был траверс пика Металлурга – это когда с одной стороны поднимаешься на гребень, потом идешь по гребню, а потом спускаешься в другую долину, - рассказывает Владимир Алексеевич. - Пятого числа они подошли к подъему и сделали все правильно - вечером, когда лавинная опасность меньше, протоптали до гребня следы. Спустились, заночевали. Утром тоже сделали правильно – вышли рано, в это время также опасность меньше. Так, чтобы ее совсем не было – такого не бывает. Тогда в горы не ходить. Они утром пошли по следам, и две женщины, которые живые, дошли до гребня и почти одновременно с этим сошла огромная лавина, которая перемела весь склон, и эта снежная масса долетела до долины, до самого низа.

Руководитель турклуба о маршруте попавшей под лавину группы 00:00 00:00

Все остальные шли позади и попали в лавину. Спутниковый телефон, который был у участников группы, тоже оказался под лавиной. Двое выживших женщин, не дождавшись остальных, были вынуждены вдвоем спускаться на другую стороны, где встретили группу туристов, у которых был телефон, после чего сообщили о случившемся. Но на это ушло полтора дня.

Поиски

- Сейчас я на прямой связи с МЧС. К вылету готовятся вертолеты. Если будет погода, вертолет доберется. И тогда они либо увидят тела, а может и кого живого… мало ли – калеку, например. И тогда подберут. А если тела под снегом, то они ничего не увидят, и сейчас поисковые работы проводить без толку. Их не найдешь. Да это может быть и опасно для экипажа вертолета. В таком случае все отложится до лета, когда снег сойдет и тела будет видно, - считает Юдин.

Могут ли быть живы?

- Вероятность 0,01%, но тем не менее…, - считает Владимир Юдин, - Но вот представьте лавина, и эта лавина вас понесла, а потом в конце сама выкинула. Я сам четыре раза попадал под сход снега и живой. Потому что выкидывало. Может, выкинуло живого, пусть покалеченного, но живого. И сейчас вертолет если его увидит, то подберут и возможно, что он будет жить.

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