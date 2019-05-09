В Барнауле салют на День Победы будет короче, чем в прошлом году

В Барнауле в этом году салют на День Победы будет на полминуты короче, чем в прошлом – вместо 6 минут горожане смогут наслаждаться красивым зрелищем только 5,5 минут. Об этом рассказал председатель комитета по культуре администрации города Барнаула Валерий Паршков.

– Стоимость организации салюта и техническое задание не меняется уже на протяжении 10 лет. В День Победы город тратит на главный салют 300 тысяч рублей, в районах города эта сумма меньше – 100 тысяч рублей, – рассказывает Паршков. – В этом году пиротехнические изделия подорожали. Причиной этого стало повышение НДС с 18 до 20 процентов. Поэтому, в этот раз салют на площади Сахарова будет длиться пять с половиной минут вместо традиционных шести. Мы сократили время для того, чтобы не уменьшать насыщенность зрелища.

Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, на площади Сахарова будут использованы:

– два типа батареи салютов в количестве восьми штук – 200 прямых и веерных выстрелов;

– четыре типа заряда в количестве 280 штук – не менее 38 эффектов.

По словам собеседника, в следующем году салют в краевой столице может стать длиннее по времени и ярче по красоте.

– Мы надеемся, что в следующем году, который станет юбилейным для Барнаула – 290 лет и Дня победы – 75 лет, увеличат размер средств, выделяемых на салют. В честь этих дат хочется сделать салют масштабнее. Также в будущем мы хотим заменить декорации из дерева и тряпок на светодиодные экраны, – отметил собеседник.

Залпы главного салюта будут устанавливать утром 9 мая на нагорной части площади Сахарова. Главный городской салют начнется в 22:00. В это же время прогремят салюты во всех районах города:

– в Ленинском районе на площади Мира;

– в Индустриальном районе в парке развлечений и отдыха «Лесная сказка»;

– в Октябрьском районе на площади по проспекту Ленина, 152

– в Центральном районе и на площади перед ДК «Южный».

Цифра

В Барнауле салют проводится в такие праздники, как Новый Год, День города, День Победы и День России. Ежегодно на фейерверки тратится порядка 1 млн 200 тысяч рублей.

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