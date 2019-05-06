Программа мероприятий на День Победы 2019 в Барнауле

9 Мая Барнаул отпразднует 74-ю годовщину Великой Победы. «Комсомолка» публикует афишу главных праздничных событий.

Площадь победы

9.00 - Торжественная церемония возложения цветов к Мемориалу Славы

Площадь Советов

10.00 - Парад Победы. В торжественном построении войск Барнаульского гарнизона примут участие 18 парадных расчетов (а это более 1300 человек!)

10.40 - Старт шествия «Бессмертного полка»

14.00 - Открытый легкоатлетический пробег «Кольцо Победы-2019»

Площадь Сахарова

10.00 - Музейно-выставочный ряд «Этот День Победы!»

Привокзальная площадь

10.00 - Выставка ретроавтомобилей «Эх, путь-дорожка фронтовая!»

Главная сцена города

Адрес: пл. Сахарова

13.00 - Торжественное открытие праздника «Спасибо за Победу!»

14.30 - Праздничный концерт детских творческих коллективов города «Ради жизни на Земле»

16.00 - ГУ МВД России по Алтайскому краю - «Весенний марш»

17.30 - Праздничная программа Барнаульского духового оркестра «Музыка Великой Победы»

19.00 - Концертная программа «Поющая гармонь»

20.00 - Вечерняя эстрадная программа с участием артистов Алтайского государственного театра музыкальной комедии и мужского вокального ансамбля под руководством А. Афанасьева Государственной филармонии Алтайского края «Память в сердце моем»

22.00 - Праздничный фейерверк «Греми, салют Победы!»

Театр Драмы

Адрес: ул. Молодежная, 15

15.00 - Гала-концерт участников VI краевого Фестиваля народного творчества «Калина красная», посвященного 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина и 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.

Парк «Центральный»

Адрес: пр. Социалистический, 11

15.00 - Праздничная программа оркестра и хореографической группы ГУ МВД России по Алтайскому краю «Мелодии Победы»

Барнаульский Арбат

Адрес: пешеходная улица Мало-Тобольская

15.00 - Молодежно-патриотическая программа «Победный май» с участием творческих студенческих коллективов города

Что будет в районах Барнаула

Железнодорожный район

9.30 - Праздничные молодежные мероприятия «Восславим памятью Великую Победу» (площадки: КРК «Мир», АлтГПУ)

10.00 - Молодежный проект «Бал Победы: Молодость. Память. Патриотизм» (площадь перед ТЦ «Россия», пр. Ленина, 71)

Ленинский район

Площадь Мира

Адрес: ул. Георгия Исакова, 213

17.00 - Тематический проект «О мире, о Победе, о весне…»

22.00 - Фейерверк

Парк «Солнечный ветер»

Адрес: пр. Ленина, 152

С 16.00 до 18.00 - патриотический концерт от образцового коллектива Алтайского края «Фа-Соль». Также на сцене парка будет установлен «свободный микрофон», и любой желающий гость сможет стать участником концерта: прочесть стихи или исполнить песни военных лет, рассказать историю своих семейных героев.

Индустриальный район

Парк «Лесная сказка»

Адрес: ул. Энтузиастов, 10а

19.00 - Патриотический проект «Этот славный День Победы»

22.00 - Фейерверк

Октябрьский район

Площадь перед ДК «Трансмаш»

Адрес: пр. Ленина, 152

19.00 - Праздничная программа «Май великий! Май победный!»

22.00 - Фейерверк

Центральный район

Площадь перед ДК пос. Южный

Адрес: ул. Чайковского, 21

19.00 - Праздничная программа «Песни, рожденные войной»

22.00 - Фейерверк

Кстати

Когда начнется шествие «Бессмертного полка»

Шествие «Бессмертного полка» начнется в 10.40 по проспекту Ленина. По традиции оно будет организовано в две колонны - по четной и нечетной сторонам проспекта. Финальной точкой шествия станет Дворец зрелищ и спорта, где оформят инсталляцию «Красная линия истории» - она будет представлять собой ленту из красных флажков. Любой желающий участник сможет написать на флажке имя своего героя или пожелание. Флажок можно будет забрать себе на память, а можно и оставить - тогда волонтеры прикрепят его на конструкцию. Также по традиции в рамках «Бессмертного полка» будет воссоздана стена Памяти, на которой можно оставить свое послание.

Где изготовить транспарант с портретами фронтовиков

Изготовить транспарант с фотографией или фамилией солдата можно самостоятельно или же обратиться в специальные мастерские. Такие услуги, например, оказывают компании: «Графикс» (ул. Ползунова, 45б, тел. (3852) 63-77-02, пр. Социалистический, 105, тел. (3852) 62-40-40), «Арбат» (пр. Ленина, 52, тел. (3852) 99-98-80) и другие.

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