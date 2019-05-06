Программа мероприятий на День Победы 2019 в Барнауле
9 Мая Барнаул отпразднует 74-ю годовщину Великой Победы. «Комсомолка» публикует афишу главных праздничных событий.
Площадь победы
9.00 - Торжественная церемония возложения цветов к Мемориалу Славы
Площадь Советов
10.00 - Парад Победы. В торжественном построении войск Барнаульского гарнизона примут участие 18 парадных расчетов (а это более 1300 человек!)
10.40 - Старт шествия «Бессмертного полка»
14.00 - Открытый легкоатлетический пробег «Кольцо Победы-2019»
Площадь Сахарова
10.00 - Музейно-выставочный ряд «Этот День Победы!»
Привокзальная площадь
10.00 - Выставка ретроавтомобилей «Эх, путь-дорожка фронтовая!»
Главная сцена города
Адрес: пл. Сахарова
13.00 - Торжественное открытие праздника «Спасибо за Победу!»
14.30 - Праздничный концерт детских творческих коллективов города «Ради жизни на Земле»
16.00 - ГУ МВД России по Алтайскому краю - «Весенний марш»
17.30 - Праздничная программа Барнаульского духового оркестра «Музыка Великой Победы»
19.00 - Концертная программа «Поющая гармонь»
20.00 - Вечерняя эстрадная программа с участием артистов Алтайского государственного театра музыкальной комедии и мужского вокального ансамбля под руководством А. Афанасьева Государственной филармонии Алтайского края «Память в сердце моем»
22.00 - Праздничный фейерверк «Греми, салют Победы!»
Театр Драмы
Адрес: ул. Молодежная, 15
15.00 - Гала-концерт участников VI краевого Фестиваля народного творчества «Калина красная», посвященного 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина и 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.
Парк «Центральный»
Адрес: пр. Социалистический, 11
15.00 - Праздничная программа оркестра и хореографической группы ГУ МВД России по Алтайскому краю «Мелодии Победы»
Барнаульский Арбат
Адрес: пешеходная улица Мало-Тобольская
15.00 - Молодежно-патриотическая программа «Победный май» с участием творческих студенческих коллективов города
Что будет в районах Барнаула
Железнодорожный район
9.30 - Праздничные молодежные мероприятия «Восславим памятью Великую Победу» (площадки: КРК «Мир», АлтГПУ)
10.00 - Молодежный проект «Бал Победы: Молодость. Память. Патриотизм» (площадь перед ТЦ «Россия», пр. Ленина, 71)
Ленинский район
Площадь Мира
Адрес: ул. Георгия Исакова, 213
17.00 - Тематический проект «О мире, о Победе, о весне…»
22.00 - Фейерверк
Парк «Солнечный ветер»
Адрес: пр. Ленина, 152
С 16.00 до 18.00 - патриотический концерт от образцового коллектива Алтайского края «Фа-Соль». Также на сцене парка будет установлен «свободный микрофон», и любой желающий гость сможет стать участником концерта: прочесть стихи или исполнить песни военных лет, рассказать историю своих семейных героев.
Индустриальный район
Парк «Лесная сказка»
Адрес: ул. Энтузиастов, 10а
19.00 - Патриотический проект «Этот славный День Победы»
22.00 - Фейерверк
Октябрьский район
Площадь перед ДК «Трансмаш»
Адрес: пр. Ленина, 152
19.00 - Праздничная программа «Май великий! Май победный!»
22.00 - Фейерверк
Центральный район
Площадь перед ДК пос. Южный
Адрес: ул. Чайковского, 21
19.00 - Праздничная программа «Песни, рожденные войной»
22.00 - Фейерверк
Кстати
Когда начнется шествие «Бессмертного полка»
Шествие «Бессмертного полка» начнется в 10.40 по проспекту Ленина. По традиции оно будет организовано в две колонны - по четной и нечетной сторонам проспекта. Финальной точкой шествия станет Дворец зрелищ и спорта, где оформят инсталляцию «Красная линия истории» - она будет представлять собой ленту из красных флажков. Любой желающий участник сможет написать на флажке имя своего героя или пожелание. Флажок можно будет забрать себе на память, а можно и оставить - тогда волонтеры прикрепят его на конструкцию. Также по традиции в рамках «Бессмертного полка» будет воссоздана стена Памяти, на которой можно оставить свое послание.
Где изготовить транспарант с портретами фронтовиков
Изготовить транспарант с фотографией или фамилией солдата можно самостоятельно или же обратиться в специальные мастерские. Такие услуги, например, оказывают компании: «Графикс» (ул. Ползунова, 45б, тел. (3852) 63-77-02, пр. Социалистический, 105, тел. (3852) 62-40-40), «Арбат» (пр. Ленина, 52, тел. (3852) 99-98-80) и другие.
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