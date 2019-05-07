«Бессмертный полк» в Барнауле: точки сбора участников

9 мая Барнаул в седьмой раз присоединится ко всероссийской патриотической акции «Бессмертный Полк». Ожидается, что в этом году в ней примут участие свыше 40 тысяч человек. И пока участники готовят транспаранты, мы расскажем, где нужно собраться, чтобы не потеряться.

Точки сбора участников:

– на площадке перед кинотеатром «Россия» (проспект Ленина, 71).

– на площадке перед корпусом Алтайской академии культуры и искусств (проспект Ленина, 66).

– на пересечении улицы Молодежной с проспектом Ленина, в районе Алтайского государственного университета.

Фото предоставлено штабом акции «Бессмертный полк».

Движение колонны «Бессмертного полка» начнется в 10:40 сразу после окончания Парада Победы. Можно не спешить к началу и встать в строй чуть позже – в колонне пройдут свыше 40 тысяч жителей и гостей Барнаула, а это значит, что акция будет длиться около 30 минут.

В этом году финальной точкой шествия станет площадка у Дворца спорта. Там будет расположена Стена Победы и пройдет акция «Красная нить истории». Любой желающий может выразить благодарность воинам, павшим ради мирного неба, а также рассказать фронтовую историю своей семьи.

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