Афиша Барнаула 9-12 мая: куда сходить в праздничные выходные

Соревнования по автомототуризму «Кубок Победы» (12+)

Краевые соревнования по спортивному туризму (автомототуризм) «Кубок Победы» пройдут с 8 по 12 мая в райцентре Тюменцево. Гостей и участников ждет трехдневная спортивная часть, участие в параде-митинге в честь Дня Победы, посещение местного конезавода, концерт творческих коллективов Тюменцевского района.

Программа состязаний построена в лучших традициях алтайского автомототуризма: фигурное вождение мотоцикла и автомобиля, групповая мотогонка по трассе эндуро, автослалом и командная полоса препятствий. На этом этапе спортсмены будут демонстрировать не только навыки владения автотехникой, но и знания и умения, необходимые каждому туристу. Участники соревнований продемонстрируют свое умение ставить и снимать палатку, разжигать костер, брать азимут и оказывать первую помощь, переносить пострадавшего, наводить навесную переправу, а также стрелять по мишеням, метать гранаты в цель, преодолевать болото и водную преграду, менять и накачивать колеса, выполнять другие задания и преодолевать другие препятствия. За каждую ошибку на этапах полосы препятствий участников команды будут наказывать штрафными кругами, которые нужно преодолеть бегом.

К соревнованиям допускают всех желающих в возрасте от 12 до 80 лет на любой серийной автомототехнике.

С 8 по 12 мая

Тюменцевский район, заезд 8 мая с 18.00 до 22.00 в оздоровительный лагерь «Чайка»

Цена билета: вход свободный

Пешие экскурсии

Барнаул горнозаводской (6+)

Это пешеходная история продолжительностью два часа по территории исторической части Барнаула. Своим возникновением город обязан уральскому промышленнику Акинфию Демидову. Во время экскурсии экскурсанты познакомятся с его наследием, с архитектурным ансамб-лем Демидовской площади, посетят сереброплавильный завод.

9 мая в 11.00

Сбор на Демидовской площади, у Демидовского столпа,

тел. (3852) 63-35-75

Цена билета: 230 рублей

Парк «Центральный» - парк с историей! (6+)

Современный Парк культуры и отдыха «Центральный» - еще одно место в нашем городе с удивительной историей! Территория парка хранит память о самой первой улице города, аптекарском саде, заложенном некогда здесь ботаническом саде, саде школьного общества, а сколько он хранит семейных историй. Сбор у главных ворот в парк.

11 мая в 11.00

Пр. Социалистический, 11,

тел. (3852) 63-35-75

Цена билета: 180 рублей, 150 рублей (для пенсионеров, студентов, школьников), дети до 6 лет - бесплатно

«Барнаульский сереброплавильный завод» (6+)

Экскурсия проходит по самым потаенным уголкам одного из первых промышленных предприятий на Алтае. Экскурсанты узнают об истории завода, увидят места, где стояли плавильные печи, удивительную вековую кирпичную кладку, шлак, содержащий серебро, и многое другое.

11 мая в 15.30

Ул. Ползунова, 39 (музей «Мир камня»),

тел.: (3852) 69-14-70, 69-14-80

Цена билета: 100 рублей (взрослый), 50 рублей (детский)

День Победы

Парк «Центральный»

9 мая в Парке культуры и отдыха «Центральный» пройдет праздничная программа, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне:

10.00 - показ фильмов о войне под открытым небом. В это же время начнет работу фотозона «Полевой штаб» и «Живые статуи».

12.00 - 15.00 - каждый желающий сможет принять участие в акции «Поздравь с Победой» и совершенно бесплатно совершить звонок в любой уголок нашей страны, чтобы поздравить родных и близких с праздником.

12.00 - 13.00 - праздничный концерт «74-я Мирная весна» с участием творческих коллективов города Барнаула.

13.00 - 15.00 - караоке под открытым небом «Песни военных лет».

15.00 - 16.00 - Плац-парад и выступление духового оркестра ГУВД.

16.00 - 19.00 - Кинопоказ под открытым небом.

9 мая

Пр. Социалистический, 11

Вход свободный

Парк «Солнечный ветер»

9 мая с 16.00 до 18.00 в парке «Солнечный ветер» состоится патриотический концерт коллектива «Фа-Соль». Также на сцене парка будет установлен «свободный микрофон», и любой желающий гость сможет стать участником концерта: прочесть стихи или исполнить песни военных лет, рассказать историю своих семейных героев.

9 мая

Пр. Ленина, 152

Вход свободный

«Творцам Победы посвящается…»

Барнаульский музей «Город» к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне подготовил выставку «Творцам Победы посвящается…»

- Это историко-документальная выставка, посвященная нашим землякам, которые внесли бесценный вклад в Великую Победу, - рассказали в музее.

На выставке представлены архивные материалы о жителях города - ветеранах, участниках ВОВ, тружениках тыла, о предприятиях Барнаула, которые в годы войны выпускали продукцию для фронта. Также на выставке можно увидеть предметы, которые были обнаружены во время экспедиций поисковых отрядов.

До 16 мая

Музей «Город»

Ул. Л. Толстого, 24, тел. (3852) 63-64-91

Цена билета: 15 - 35 рублей

«Победный май. Берлин 1945-го» (6+)

В Государственном художественном музее Алтайского края открылась уникальная выставка фотографий из семейного архива жительницы Барнаула, кандидата искусствоведения Людмилы Лихацкой, посвященная 74-й годовщине Победы в ВОВ. Многие годы в семейном архиве хранятся снимки, сделанные ее отцом Николаем Савельевичем Лихацким (1925 - 1989), который являлся участником Великой Отечественной войны. Он брал Берлин и так же, как другие солдаты, расписался на Рейхстаге. На фото Николая Лихацкого запечатлены кадры Берлина победной весной 1945-го.

- Это знаменитые памятники архитектуры и скульп-туры, не разрушенные во время ожесточенных боев. Александерплатц с конным памятником и скульптурными группами, памятник Бисмарку, Бранденбургские ворота и другие исторические сооружения, - рассказывают в музее.

Также на фото изображены советские солдаты - простые, открытые лица людей, еще вчера смотрящих смерти в лицо.

До 26 мая

Ул. Горького, 16, тел. (3852) 50-22-24

Цена билета: 30 рублей

Весна Победы в «Горной аптеке» (6+)

9 мая в туристическом центре «Горная аптека» состоится праздничное мероприятие, посвященное 74-й годовщине Великой Победы! В программе песни военных лет и военно-полевой обед, который будет состоять из жареной картошки, бутерброда с салом и кружки чая.

9 мая в 13.00

Ул. Ползунова, 42, тел. (3852) 53-62-67

Цена билета: 300 рублей

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