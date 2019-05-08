Обморок, зеваки и барабанщица в грузовике: в Барнауле прошла репетиция парада

В Барнауле прошла репетиция Парада Победы. 7 мая в центре города состоялся марш представителей кадетских школ, войсковых частей и силовых структур.

Прогон мероприятия не обошелся без происшествий - одной из участниц стало плохо, ей дали понюхать нашатыря и вывели из строя. За парадом наблюдали зеваки, а одним из самых ярких событий, помимо марша барнаульского гарнизона, стало выступление девушки-барабанщицы, которая находилась в кузове грузовика.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/707417" frameborder="0"></iframe> Репетиция парада в Барнауле.Видео: Олег УкладовОлег УКЛАДОВ

Напомним, празднование 74-годовщины победы в Великой Отечественной войне в Барнауле начнется в 9.00 с возложения цветов на Мемориале Славы, затем состоится парад и шествие «Бессмертного полка». Оно будет организовано в две колонны - по четной и нечетной сторонам проспекта.

Финальной точкой шествия станет Дворец зрелищ и спорта, где оформят инсталляцию «Красная линия истории» - она будет представлять собой ленту из красных флажков. Любой желающий участник сможет написать на флажке имя своего героя или пожелание.

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