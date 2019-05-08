2019-05-08T08:16:59+03:00
Общество

Обморок, зеваки и барабанщица в грузовике: в Барнауле прошла репетиция парада

В центре города маршировали представители кадетских школ, войсковых частей и силовых структур [фото, видео]
Иван ОЛЕКСЮК
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Женщине сразу оказали помощь.Женщине сразу оказали помощь.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла репетиция Парада Победы. 7 мая в центре города состоялся марш представителей кадетских школ, войсковых частей и силовых структур.

Прогон мероприятия не обошелся без происшествий - одной из участниц стало плохо, ей дали понюхать нашатыря и вывели из строя. За парадом наблюдали зеваки, а одним из самых ярких событий, помимо марша барнаульского гарнизона, стало выступление девушки-барабанщицы, которая находилась в кузове грузовика.

Репетиция парада в Барнауле.Видео: Олег УкладовОлег УКЛАДОВ

Напомним, празднование 74-годовщины победы в Великой Отечественной войне в Барнауле начнется в 9.00 с возложения цветов на Мемориале Славы, затем состоится парад и шествие «Бессмертного полка». Оно будет организовано в две колонны - по четной и нечетной сторонам проспекта.

Финальной точкой шествия станет Дворец зрелищ и спорта, где оформят инсталляцию «Красная линия истории» - она будет представлять собой ленту из красных флажков. Любой желающий участник сможет написать на флажке имя своего героя или пожелание.

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В Барнауле прошла репетиция Парада победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла репетиция Парада победы.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла репетиция Парада победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла репетиция Парада победы.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла репетиция Парада победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла репетиция Парада победы.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла репетиция Парада победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла репетиция Парада победы.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла репетиция Парада победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла репетиция Парада победы.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла репетиция Парада победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла репетиция Парада победы.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла репетиция Парада победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла репетиция Парада победы.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла репетиция Парада победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла репетиция Парада победы.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла репетиция Парада победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла репетиция Парада победы.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла репетиция Парада победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла репетиция Парада победы.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла репетиция Парада победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла репетиция Парада победы.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла репетиция Парада победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла репетиция Парада победы.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла репетиция Парада победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла репетиция Парада победы.Фото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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