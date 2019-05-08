2019-05-07T13:33:46+03:00
Общество

Какие дороги перекроют 9 мая в Барнауле

Закрыт для проезда будет не только центр краевой столицы
Дарья САВЕНКО
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Десятки мероприятий пройдут 9 мая в центре Барнаула.Десятки мероприятий пройдут 9 мая в центре Барнаула.Фото: Олег УКЛАДОВ
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9 мая в Барнауле запланированы сотни мероприятий, но главные пройдут в центре города. По традиции, в день праздника будут перекрыты проспекты Ленина, Социалистический и еще десятки улиц.

Перекрытые участки

8:00-9:30 – четная сторона проспекта Строителей от проспекта Ленина до проспекта Красноармейского; улица Чкалова от проспекта Комсомольского до проспекта Ленина.

8:00-22:00 – проспект Социалистический от улицы Молодежной до улицы Димитрова.

8:00-13:00 – улица Димитрова от проспекта Комсомольского до проспекта Социалистического.

8:30-13:00 – проспект Социалистический от проспекта Строителей до улицы Молодежной; четная и нечетная сторона проспекта Ленина от проспекта Строителей до улицы Чкалова.

10:00-12:00 – улица Центральная от дома №80 до дома №96 в селе Лебяжье.

11:00-11:30 – улица Мира от строения №1а до здания №12а в поселке Центральный.

11:30-12:00 – улица Центральная от дома №138 до дома №65б в поселке Ягодное.

12:00-13:00 – улица Центральная от дома №65б до дома №61 в поселке Ягодное.

13:00-17:00 – четная и нечетная сторона проспекта Ленина от проспекта Строителей до улицы Гоголя.

13:30-15:00 – переулок Почтовый от улицы Водников до здания №1а по переулку Стартовому в микрорайоне «Затон».

14:00-22:30 – улица Георгия Исакова от четной до нечетной стороны улицы Островского.

16:00-22:30 – улица Куйбышева от улицы Чайковского до улицы Мусоргского; подъезды к площади в районе Дворца культуры «Южный» по адресу: улица Чайковского, 21.

19:00-22:30 – четная сторона проспекта Ленина от улицы Чеглецова до улицы Петра Сухова.

Общественный транспорт

На время перекрытий изменятся маршруты общественного транспорта.

– Движение маршрутных автобусов № 1, 25, 29, 32, 35, 41, 50, 57, 58, 76 будет организовано по улице Северо-Западной, проспектам Калинина и Космонавтов. Трасса троллейбусного маршрута №1 будет сокращена до остановки «Шинный завод».

– От остановки общественного транспорта «Новый рынок» до железнодорожного вокзала и площади Спартака движение автобусов будет организовано в прямом направлении по улицам: Новоугольная, Свердлова, Профинтерна, Привокзальная, проспект Красноармейский далее по своим маршрутам.

– Движение автобусов будет организовано от площади Октября до Речного вокзала в прямом и обратном направлениях по улице Советской, проспекту Комсомольскому, улице Партизанской, Гоголя, проспекту Ленина.

– Автобус №24 поменяет маршрут на: Кавалерийская, Юрина, Попова, Георгия Исакова, Островского, Антона Петрова, Малахова, Юрина.

- Автобус №29 пойдет по улицам: Солнечная Поляна, Георгия Исакова, Островского, Антона Петрова, Малахова.

– Маршрутка №6 пойдет по улицам: Солнечная Поляна, Юрина, Попова, Георгия Исакова, Островского (чётная сторона), Антона Петрова.

– Движение маршрутных автобусов № 59, 104ю, 108, 109 будет организовано по улице Центральной и улице Школьной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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