Какая погода будет 9 мая в Барнауле

В День Победы синоптики обещают жителям Барнаула жаркую погоду. С утра пройдет небольшой дождь, однако он не испортит праздник, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В Барнауле ночью 9 мая температура воздуха опустится до +9…+11 градусов. В утренние часы пройдет дождь. Днем воздух прогреется до +21…+23 градусов, ветер северный 9-14 метров в секунду.

По краю в ночь на 9 мая температура опустится до +9…+14, в предгорьях до +2…+7 градусов. В восточных районах ожидаются дождь и гроза. Днем столбик термометра поднимется до +25…+30 градусов. В восточных районах потеплеет до +19…+24, также дожди и грозы. Ветер северный 7-12, местами порывы 13-18 метров в секунду.

Ночью 10 мая в Барнауле +4…+6 градусов, без осадков, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Днем в краевой столице прогнозируют до +15…+17 градусов, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду.

Небольшой дождь и гроза ожидаются ночью 10 мая и в восточных районах Алтайского края. А днем по краю без осадков, +12...+17 градусов, в западных районах +18...+23.

Кстати

С 1 мая 2019 года в Алтайском крае введен особый противопожарный режим – людям запрещено посещать леса и разводить костры. Связано это большим количеством пожаров, которые зачастую происходят из-за безалаберности отдыхающих. По всему региону ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

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