Жителям Алтайского края запретили на майские праздники жарить в лесу шашлыки

Многие жители Алтайского края на майских праздниках поедут в лес, чтобы открыть шашлычный сезон, однако губернатор региона Виктор Томенко запретил это делать, подписав постановление о введение особого противопожарного режима с 1 мая.

На период действия этого режима запрещено посещать леса и разводить костры. Также запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территорий регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях независимо от организационно-правовой формы собственности. Таким образом, жителям Алтайского края запрещено отдыхать в лесах на майские праздники.

Органам местного самоуправления Алтайского края рекомендовано осуществить комплекс мероприятий, направленных на защиту населения и территорий от ЧС, связанных с природными пожарами.

Кстати

1 мая в восточных и предгорных районах Алтайского края пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днем поднимется до +3…+8 градусов, ветер западный 7-12, местами порывы до 18 метров в секунду. В Барнауле осадки пройдут только в первой половине дня. Воздух прогреется до +4…+6 градусов, ветер западный 7-12, порывы до 17 метров в секунду.

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