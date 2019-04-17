Меньше чем по три года за жизнь. Обвиняемый в резонансном ДТП в Барнауле узнал приговор

Виновника жуткой аварии, которая произошла в Барнауле в октябре 2018 года и унесла жизни двух маленьких детей и молодой женщины, осудили на 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также Александру Руденко придется выплатить потерпевшим 16 млн рублей.

Время не вылечило

Еще до начала судебного заседания в коридоре повисло особенное напряжение. Отец одного из пострадавших Сергея Федько, который до сих пор находится в больнице, остановился у стены. Пожилой мужчина нашел на полу какую-то точку и не сводил с нее глаз. Избитая фраза «время лечит» здесь была явно не к месту. Гибель пятилетней внучки и то, что сын после аварии остался инвалидом, легли неподъемным грузом на плечи этого человека.

Слева Елена Корецкая, которая потеряла в аварии пятилетнюю дочьФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Родственники и друзья пытались отвлечь маму одной из погибших девочек Елену Корецкую разговорами, но на глазах женщины то и дело появлялись слезы. В разговоре она вспоминала, какой умницей была ее девочка, как она полюбила художественную гимнастику.

Ближе всех к дверям зала суда стояли мать и гражданская жена Александра Руденко, которого через несколько минут судья признал виновным в страшной аварии. Женщины едва ли не шепотом о чем-то разговаривали с адвокатом обвиняемого Александром Марченко. Иногда они улыбались. Складывалось впечатление, что они заранее что-то знали, но всем остальным нужно было ждать, что скажет судья.

Руденко вывели из зала суда под выкрик «Убийца!»

Как и в предыдущие разы, один из пострадавших в этой аварии Евгений Нагорнев принес в зал судебного заседания портрет погибших жены и дочки. Он поставил, его так, чтобы обвиняемый видел огромную фотографию, но тот на нее никак не реагировал с самого первого заседания.

Некотоырм женщинам во время оглашения приговора стало плохоФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Судья предоставил Александру Руденко последнее слово. Все камеры, все внимание было устремлено на него, но… он не проронил ни слова. Тогда судья объявил 40-минутный перерыв и уже после него приступил к оглашению приговора. Эта процедура длилась около часа.

За минуту до начала оглашения Руденко все-таки произнес одну фразу:

– Хотел бы попросить прощения у всех.

Уловить какое-либо раскаяние в его голосе было непросто.

Слева Евгений Нагорнев, который потерял в аварии жену и дочкуФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Судья уже в который раз озвучил детали ДТП. В том числе он напомнил о том, что в тот злополучный вечер Александр Руденко сел за руль своего автомобиля BMW Х6 в состоянии алкогольного опьянения, до момента столкновения с Renault на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия он проехал на красный сигнал светофора со скоростью 151 км/час. Также были озвучены показания свидетелей. Когда судья зачитывал травмы, которые получили погибшие и пострадавшие, некоторые женщины в зале суда со стороны потерпевших едва сдерживали слезы и буквально хватались за сердце.

За несколько минут до окончания оглашения приговора одна из женщин не выдержала и вышла в коридор.

Настало время объявлять конечное решение. Судья признал Александра Руденко виновным и назначил ему 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Помимо этого осужденному придется выплатить компенсации материального ущерба потерпевшим. 6,5 млн рублей Руденко должен будет выплатить потерпевшему Евгению Нагорневу, который потерял в аварии жену и дочку, а сам получил серьезные травмы. Судья удовлетворил иск на 3,5 млн рублей в пользу отца второго потерпевшего Сергея Федько, который до сих пор находится в больнице. По 2 млн рублей должны будут получить родители погибшей женщины. Такую же сумму должна будет получить мать одной из погибших девочек Елена Корецкая. Уже после суда она сказала, что категорически недовольна с решением суда и будет подавать на апелляцию. В первую очередь женщину не устроило, что Руденко будет отбывать срок в колонии-поселении.

Еще одно наказание для осужденного – это лишение водительских прав на три года.

Когда конвой выводил Александра Руденко из зала суда, няня одной из погибших девочек громко выкрикнула: «Убийца»!

Меньше чем по три года за жизнь. Обвиняемый в резонансном ДТП в Барнауле узнал приговорФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Практически все потерпевшие отказались комментировать приговор. По их лицам было видно, что они категорически с ним не согласны.

– Сейчас ему засчитают срок в СИЗО день за два. Потом он отдохнет треть срока на поселке и выйдет по УДО, дальше убивать людей, – сказал в сердцах один из родственников погибшей женщины.

Сдается, что озвученная апелляция будет не единственной.

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