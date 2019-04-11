"Наверно, виноват. Не знаю": обвиняемый в смертельном ДТП Александр Руденко узнает приговор через шесть дней

Совсем скоро в деле о резонансном барнаульском ДТП, в котором в октябре 2018 года погибли две маленькие девочки и молодая женщина, а еще один мужчина остался инвалидом, будет поставлена точка. Сегодня, 11 апреля, в суде состоялись прения сторон. Впереди последнее слово обвиняемого и оглашение приговора.

Максимально Руденко может получить 9 лет

Когда в зал суда вошла мать и жена Александра Руденко, тот расплылся в улыбке, но, увидев, одного из потерпевших, снова сделал серьезное озадаченное лицо.

Мать и жена обвиняемого в резонансном ДТП Александра РуденкоФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

И вновь в зал суда был принесен портрет погибшей женщины и ее маленькой дочки. Мужчина, в одночасье потерявший семью, пытался поставить огромную фотографию перед обвиняемым, как это происходило раньше, но на этот раз судебный пристав не позволил этого сделать. В итоге все заседание портрет простоял, прислоненным к столу, за которым сидел один из потерпевших и представитель гособвинения.

Судебный пристав не позволил поставить портрет погибших перед обвиняемымФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Еще до начала судебного заседания Руденко и его жена пытались общаться знаками. Женщина показывала ему скрещенные пальцы, а ее муж кивал ей в ответ.

Когда судья предоставил слово представителю гособвинения, прокурор вновь озвучила детали аварии и попросила для Александра Руденко лишения свободы на срок 8 лет 11 месяцев в колонии общего режима. Также она обратилась к суду с просьбой лишить Руденко права управлять транспортными средствами сроком на 3 года и взыскать с него по всем искам потерпевших о компенсации морального ущерба. Общая сумма – 51 млн рублей.

Защитник еще одной потерпевшей семьи обратил внимание, что максимальное наказание по уголовной статье, по которой судят Руденко, 9 лет лишения свободы. Он попросил для обвиняемого именно этот срок.

В итоге фотография стояла у стола мужчины, который потерял в аварии жену и дочьФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Как всегда эмоциональным получилось выступление мужчины, у которого в страшной аварии погибли жена и дочь, а сам он длительное время находился в больнице с тяжелыми травмами.

– Я ни разу так и не услышал слов извинения ни от обвиняемого, ни от его семьи. Я виноват, что не пристегнул детей, но при таком ударе это вряд ли спасло бы их жизни. Я имею моральное право мстить, но я не буду этого делать. Я надеюсь на решение суда. У меня теперь нет ни любимой жены, ни любимой дочери, а ты не знаешь, когда родился твой ребенок. Зачем ты нужен, такой отец?! – сказал Евгений, глядя в глаза подсудимому.

Отец одного из пострадавших в ДТП, у которого погибла маленькая дочьФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Также в зале суда выступил пожилой отец еще одного пострадавшего, который в результате этой аварии потерял маленькую дочь, а сам до сих пор находится в тяжелом состоянии. Помимо прочего у мужчины появилось психическое расстройство. Когда ему показывает фотографию погибшей дочки, он не может понять, о ком идет речь.

Отец потерпевшего попросил суд наказать Руденко по всей строгости закона.

Защита настаивает на «поселении»

Когда слово предоставили защитнику Руденко, тот уже не в первый раз пытался давить на то, что дети в момент аварии не были пристегнуты.

Также он отметил, что его подзащитный еще с места ДТП начал сотрудничать со следствием и все-таки признал свою вину. Кроме этого адвокат напомнил, что родственники его подзащитного перечислили одной из потерпевших семей 500 тысяч рублей.

Адвокат Александра Руденко Александр МарченкоФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Адвокат попросил суд, чтобы его подзащитному назначили отбывание возможного наказания в колонии-поселении.

Настало время сказать свое Александру Руденко:

– Я не знаю, что говорить. Наверно, виноват. Я не знаю, – это все слова, которые обвиняемый произнес в этот день.

Окончательное заседание по этому громкому делу назначено на 17 апреля. В этот день обвиняемый произнесет свое последнее слово, а судья огласит приговор.

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