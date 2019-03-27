2019-03-27T11:29:49+03:00
Общество

Уволенная из-за фото учительница будет преподавать курс для педагогов по безопасному ведению соцсетей

Министр образования Алтайского края предложил Татьяне Кувшинниковой новую работу
Иван ОЛЕКСЮК
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Татьяна КувшинниковаТатьяна КувшинниковаФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Уволенная из-за фото в вечернем платье учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова встретилась с региональным министром образования. Максим Костенко предложил женщине преподавать курс для педагогов по безопасному ведению соцсетей в рамках повышения квалификации.

Что это будет за курс, пока не понятно. Учительница должна будет сама его разработать, опираясь на свой опыт.

Напомним, в феврале Татьяна Кувшинникова, которая увлекается моржеванием, выложила на своей странице в соцсети снимок, где она в коротком вечернем платье сидит на турнике в мороз. На следующий день ее вызвала к себе директор школы и со словами «так только проститутки одеваются» заставила написать заявление об уходе. Тогда за молодую женщину вступились родители учеников, в итоге директор была вынуждена вернуть преподавателя. Но учительнице не дали спокойно работать – коллеги недобро косились, мол, зачем вынесла сор из избы, а на уроки начала приходить завуч. В итоге женщина уволилась.

Накануне перед встречей Татьяна Кувшинникова заявила, что не хочет возвращаться к преподаванию в общеобразовательной школе – ни в той, откуда она ушла, ни в другой. По словам женщины, она хотела искать работу, связанную с ее вторым образованием художника. В свое время она с отличием окончила Новоалтайское государственное художественное училище.

Кстати, в образовании Татьяна работает меньше двух лет, до этого она была дизайнером и рисовала портреты на заказ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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