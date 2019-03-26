2019-03-26T18:11:25+03:00
Общество

Уволенная из-за фото барнаульская учительница: «Наверное, я слишком яркая для школы, там надо быть серой мышью»

Региональное минобрнауки предложило ей вакансии в других школах, но женщина отказалась
Иван ОЛЕКСЮК
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С этой фотографии все началосьС этой фотографии все началосьФото: из личного архива героя(ев) публикации
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- Не хочу возвращаться в общеобразовательную школу – ни в эту, ни в другую! – говорит уволенная из-за фотографии в вечернем платье 38-летняя учительница русского языка и литературы из Барнаула. После того, как ее история прогремела на всю страну, Татьяне Кувшинниковой позвонили из министерства и предложили пойти работать в другое учебное заведение, но девушка отказалась.

Министерство пообещало женщине поддержку в любом ее решении. Встреча с Максимом Костенко назначена на 27 марта.

- Сейчас она немного напугана вниманием СМИ и дезориентирована. Татьяне нужно немного времени, чтобы определиться, что для нее важно, в какой плоскости она хотела бы работать. Как только она будет готова, мы обязательно ее поддержим, - сказал Костенко.

Начали выживать из школы

Напомним, в феврале директор школы №13 вызвала Кувшинникову на ковер и отчитала словно гулящую девку.

- Так только проститутки одеваются и фотографируются, каблуки, платье выше колен, и всё напоказ! Кого завлекаете?! Не имеете права носить звание педагога, пятно на репутации школы! Неудивительно, что мальчики-ученики влюблены, так и до педофилии недалеко - с такой формулировкой меня уволили из школы, - вспоминает Татьяна Кувшинникова.

Алтайское минобрнауки поможет учительнице, которую выжили из школы, найти работу

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За женщину заступились родители, и директор была вынуждена взять педагога обратно, но отношения в коллективе так и не сложились.

- Я шла на работу, как на расстрел. На уроки ко мне стала приходить завуч. Я хоть и не так давно в школе работаю, но она мне делала замечания, с какой стороны доски задания писать, представляете? Я потом спрашивала других учителей, правильно ли это. Они подтвердили, что все это – на усмотрение учителя. В другой раз она стала перепроверять за мной тетради, кому и какие я оценки ставлю. Я решила, что это уже просто хамство и пора уходить. Наверное, это не мое место – слишком яркая для школы, там надо быть серой мышью, - рассказала учительница.

Кроме того, ее сыну, который заканчивает 11 класс, начали занижать оценки.

- Парень звезд не хватает, ЕГЭ пишет на тройку, а тут посыпались двойки. На носу экзамены, переводиться куда-то просто не имеет смысла. Получается, если у него не будет допуска до ЕГЭ, он останется на второй год, - говорит Татьяна Кувшинникова.

В поисках работы

Сейчас Татьяна Кувшинникова ищет работу. Надеется устроиться в частную или художественную школу. У нее есть соответствующее образование.

- Сейчас я хочу только, чтобы улеглась эта шумиха вокруг меня, и моему сыну дали нормально доучиться, - говорит Татьяна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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