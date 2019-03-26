2019-03-26T16:12:47+03:00
Общество

«Это типичный случай реакции маргариновых баб на привлекательных женщин»: звезды об увольнении барнаульской учительницы

Сергей Стиллавин прокомментировал историю Татьяны Кувшинниковой, которая лишилась работы из-за снимка в вечернем платье на улице посреди зимы
Иван ОЛЕКСЮК
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Татьяна КувшинниковаТатьяна КувшинниковаФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Известный журналист и радиоведущий Сергей Стиллавин высказался об увольнении барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой. 38-летняя женщина увлекалась моржеванием и выложила в «Одноклассниках» фотографию, где она посреди зимы в коротком вечернем платье сидит на турнике.

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Журналист опубликовал пост на своей странице в социальных сетях:

«Это типичный случай реакции наших маргариновых баб на привлекательных женщин: Татьяне 38 лет, но она обладает прекрасной девичьей фигурой, и, несомненно, именно этот факт так взбесил мамаш-активисток. К сожалению, многие женщины в этом возрасте выглядит уже как бесформенные тётки с потухшим взглядом, лишённые физической притягательности, но виноваты в этом вовсе не тяжкие труды на урановом руднике, а тупо неправильный образ жизни - макароны с сосисками, маргарин на бесконечных бутербродах и активное посасывание красненького.

Естественно, что эти маргариновые бабы терпеть не могут женщин, старающихся хорошо выглядеть - и вымещают эту злобу при любом удобном случае. Ведь если присмотреться к снимкам Кувшинниковой, в них нет никакой пошлости и паразитирования на сексуальной теме - есть только победа девичьей красоты над холодом.

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Естественно, пример элегантной спортивной женщины, который ясно показывает, как можно выглядеть и в 38, сильно бьёт по мамашам-стукачам: их дети и, главное, мужья видят, насколько запустила себя родная мамочка, как она расслабилась и превратилась из девушки-конфетки просто в человека с ИНН и СНИЛСом. И такая маргариновая баба думает своим скудным умишком, что если убрать стройную училку с глаз долой, то муж чаще станет «залазить» на ставшее бесполым тело?

В общем, злые завистливые дуры сгнидили нормального педагога. Позор вам, жабищи!»

Из-за этого фото учительница попала в опалу Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Из-за этого фото учительница попала в опалуФото: из личного архива героя(ев) публикации

Напомним, Татьяна Кувшинникова работала в барнаульской школе №13. Ей предложили написать заявление по собственному желанию в феврале. Но родители встали на сторону учительницы, и директор был вынужден вернуть ее обратно. Но после этого женщина подверглась травле – на уроки приходил завуч, сыну-одиннадцатикласснику, которому до ЕГЭ осталась пара месяцев, начали ставить двойки. Женщина решила, что в школу не вернется – ни в эту, ни в какую другую.

Кстати, в краевом министерстве образования ситуацию прокомментировали, но вот в действиях директора не нашли ничего предосудительного.

- Уроки Татьяны посетили два раза. Возможно, у Татьяна к этому времени уже была в особом ранимом состоянии. Может быть, завуч чуть более жестко, чем следовало, прокомментировала свои замечания. В результате снова возникло непонимание и педагог повторно написала заявление, - рассказал министр образования на Алтае Максим Костенко.

Татьяна Кувшинникова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Татьяна КувшинниковаФото: из личного архива героя(ев) публикации

Тем не менее, в ведомстве заверили, что Кувшинникова не останется без работы.

- Сейчас она немного напугана вниманием СМИ и дезориентирована. Татьяне нужно немного времени, чтобы определиться, что для нее важно, в какой плоскости она хотела бы работать. Как только она будет готова, мы обязательно ее поддержим, - сказал Костенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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