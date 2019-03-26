В Алтайском крае региональное министерство образования и науки поможет барнаульской учительнице Татьяне Кувшинниковой, которую выжили из школы из-за снимка в вечернем платье, найти работу. Об этом заявил министр Максим Костенко.

С педагогом уже связывался замминистра. Татьяне предлагают вакансии в других школах. Но девушка не спешит соглашаться – говорит, что разочаровалась в системе общего образования и хочет подыскать себе место по второй специальности – в свое время она получила художественное образование.

Алтайский министр образования Максим Костенко о барнаульской учительнице 00:00 00:00

- Сейчас она немного напугана вниманием СМИ и дезориентирована. Татьяне нужно немного времени, чтобы определиться, что для нее важно, в какой плоскости она хотела бы работать. Как только она будет готова, мы обязательно ее поддержим, - сказал Костенко.

По словам министра, в действиях директора школа нет ничего неправомерного – ее «поведение» не разбирали на педсовете, не было взысканий или действительно частых проверок.

- Уроки Татьяны посетили два раза. Возможно, Татьяна к этому времени уже была в особом ранимом состоянии. Может быть, завуч чуть более жестко, чем следовало, прокомментировала свои замечания. В результате снова возникло непонимание и педагог повторно написала заявление. С другой стороны, директор, как старший по стажу и должности, должна была максимально оказать поддержку молодому педагогу (педагогический стаж учительницы менее двух лет – прим.авт.) при вхождении в коллектив, - считает Максим Костенко.

Из-за этого фото на нее взъелась директорФото: из личного архива героя(ев) публикации

Напомним, кто-то из родителей увидел фото Татьяны зимой в коротком платье на турнике и посчитал его вульгарным и провокационным. И пожаловался директору. Та вызвала женщину на ковер и со словами "так одеваются только проститутки" попросила педагога уволиться.

Алтайское минобрнауки поможет учительнице, которую выжили из школы, найти работу 00:00 00:00

За педагога вступились родители детей, и руководство было вынуждено вернуть учителю работу. Но с того момента, со слов Татьяны, начались постоянные придирки – на уроки приходили с проверками, часть коллег косо смотрела и шушукалась за спиной, осуждая спортсменку.

Кроме того, ее сыну, который заканчивает 11 класс, начали занижать оценки.

- Парень звезд не хватает, ЕГЭ пишет на тройку, а тут посыпались двойки. На носу экзамены, переводиться куда-то просто не имеет смысла. Получается, если у него не будет допуска до ЕГЭ, он останется на второй год, - говорит Татьяна Кувшинникова.

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