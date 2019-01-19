Православные в Барнауле отмечают праздник Крещения Господня: онлайн-трансляция

19 января в Барнауле отмечают Крещение Господня. А в Первомайском районе, например, окунаться начали с ночи (смотрите фоторепортаж ).

Напомним, в этом году в Алтайском крае официально разрешено окунаться в 52-х купелях. И везде ожидается наплыв желающих - погода-то благодатная. В 11 часов от Знаменского храма (улица Большая Олонская) к главной иордани Барнаула направился Крестный ход, который возглавил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Он освятил купель, и теперь окунаться можно до ночи.

11.30 К купели выстроилась очередь - желающих пройти священный обряд немало. На месте дежурят машины "скорой помощи".

Православные в Барнауле отмечают праздник Крещения ГосподнеФото: Олег УКЛАДОВ

11.40 Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий освятил купель.

Православные в Барнауле отмечают праздник Крещения ГосподнеФото: Олег УКЛАДОВ

11.50 Купания еще не начались, горожане настраиваются.

Православные в Барнауле отмечают праздник Крещения ГосподняФото: Олег УКЛАДОВ

12.00 Кто-то набирает святую водицу. Говорят, что она исцеляет и долгое время не тухнет (читайте "Правда ли, что святая вода исцеляет и не тухнет")

Православные в Барнауле отмечают праздник Крещения ГосподняФото: Олег УКЛАДОВ

12.05 Первый пошел! Эх, хороша водичка! Люди крестятся, набирают полную грудь воздуха и ныряют.

Православные в Барнауле отмечают праздник Крещения ГосподняФото: Олег УКЛАДОВ

Православные в Барнауле отмечают праздник Крещения ГосподняФото: Олег УКЛАДОВ

12.29 Праздник проходит весело - под задорную музыку. На лицах - улыбки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/687118" frameborder="0"></iframe> Православные в Барнауле отмечают праздник Крещения Господня.Видео Олега Укладова

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