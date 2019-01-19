2019-01-19T05:14:07+03:00
Общество

Крещение-2019 на Алтае: православные ночью окунулись в Лосиху

Среди них - корреспондент барнаульской "Комсомолки" [фото, видео]
Марина КОЧНЕВА
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Крещение-2019 на АлтаеКрещение-2019 на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ
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К храму святого Спиридона Тримифунского, что в селе Санниково Первомайском районе, к полуночи подъехало около полусотни автомобилей, в том числе и наш. Погода стояла питерская, какая-то влажная, но колокола в зимнем тумане звучали так проникновенно, что душа замерла уже на ступеньках храма.

Крещение-2019 в Барнауле.Видео Олега Укладова

Кто-то написал в сообщении: «Как здорово, Спиридон - это же святой благосостояния, поставь свечку». Честно говоря, о благосостоянии в финансовом смысле в эту полночь меньше всего думалось. А вот состояние благости было. Девушки пели в церковном хоре, дрожали свечки, алтарь открывался и мерцал каким-то таинственным златом, батюшка Анатолий Бочкар говорил важные слова о смысле жизни и смерти.

Крещение-2019 на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение-2019 на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

После народ отправился к Лосихе. Правда, это шествие было странным. Впереди люди с хоругвями и еще несколько желающих пройти пешком крестным ходом, а следом, как большая елочная гирлянда, вереница мигающих фарами машин. Мы тоже медленно ехали в этой « гусенице» по деревенским улицам. Мимо берез, «покрытых снегом, будто серебром», мимо сугробов у заборов, мимо ритуального агентства с именем «Ангел», мимо домов, в которых люди спали и видели сны.

Крещение-2019 на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение-2019 на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

А потом появилась иордань-Лосиха, подсвеченная в эту ночь огоньками. И несмотря на то, что в тумане знобило, грех было не окунуться в это течение, в эту купель. И вынырнуть, как ежик в тумане, и пить после чай с малиновым вареньем и радоваться, что близкие рядом.

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Крещение-2019 на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение-2019 на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

Крещение-2019 на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение-2019 на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

Крещение-2019 на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение-2019 на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

Крещение-2019 на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение-2019 на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

Крещение-2019 на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение-2019 на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

Крещение-2019 на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение-2019 на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

Крещение-2019 на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение-2019 на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

Корреспондент "КП" Марина Кочнева Фото: Олег УКЛАДОВ

Корреспондент "КП" Марина КочневаФото: Олег УКЛАДОВ

Крещение-2019 на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение-2019 на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

Крещение-2019 на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение-2019 на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

Крещение-2019 на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение-2019 на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

Крещение-2019 на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение-2019 на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

Крещение-2019 на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение-2019 на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

Крещение-2019 на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение-2019 на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

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