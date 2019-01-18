Крещение-2019: где окунуться в прорубь в Алтайском крае
Крещение Господне отмечают православные верующие 19 января. В ночь с пятницы на субботу в Алтайском крае традиционно пройдут крещенские купания. В этом году официально разрешено окунаться в 52-х купелях.
Крестный ход
Крестный ход к главной иордани Барнаула на Речном вокзале начнется 19 января в 11:00 от Знаменского храма (улица Большая Олонская, 24). Возглавит его митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Присоединиться могут все желающие.
Главная прорубь
Купель на Оби уже обустроили – там рабочие расчистили площадку, подготовили место для окунания, раздевалки, а также возвели снежную часовню и бани. Непосредственно в день Крещения там организуют торговлю чаем, кофе и свежей выпечкой.
Сейчас толщина льда на реке в районе Речного вокзала составляет 42-45 сантиметров. Выпускать на лед будут до 50 человек, а непосредственно у купели смогут находиться по 10 человек.
Где еще окунуться в Алтайском крае
Помимо главной иордани на Речном вокзале, в Алтайском крае будет действовать 51 санкционированная купель.
- Бийск (р. Бия, район Коммунального моста)
- Стан-Бехтемир Бийского района (р. Бия, санаторий «Рассветы над Бией»)
- Малоугренево Бийского района (родник)
- Новиково Бийского района (р. Бия)
- Малоенисейское Бийского района (р. Бия)
- Красногорское Краносгорского района (р. Чапша)
- Усть-Иша Краносгорского района (р. Иша)
- Целинное Целинного района (р. Яма)
- Дружба Целинного района (р. Марушка)
- Камень-на-Оби (р. Обь в районе выхода на лед с ул. Колядо)
- Староалейское Третьяковского района (р. Алей)
- Благовещенка Благовещенского района (озеро Центральное)
- Степное Благовещенского района (озеро, водозабор)
- Баево Баевского района (озеро Баево)
- Завьялово Завьяловского района (озеро Домашнее)
- Родино Родинского района (озеро Кубы)
- Романово Романовского района (Мамонтовский пруд)
- Верхняя Суетка Суетского района (р. Макариха)
- Павловск Павловского района (Касмалинский пруд, возле детского лагеря «Дружба»)
- Комсомольский Павловского района (Комсомольский пруд, в 100 метрах от Храма Всех Святых)
- Ребриха Ребрихинского района (р. Касмала)
- Шелаболиха Шелаболихинского района (р. Объ)
- Мамонтово Мамонтовского района (озеро Большое Островное)
- Новоалтайск (р. Малая Черемшанка)
- Косиха Косихинского района (р. Лосиха)
- Кислуха Первомайского района (Иоанна-Кронштадский Монастырь)
- Сорочий Лог Первомайского района (Иоанна-Предтеченское подворье)
- Бобровка Первомайского района (р. Бобровка)
- Санниково Первомайского района (р. Лосиха)
- Первомайское Первомайского района (Первомайское водохранилище)
- Березовка Первомайского района (р. Чесноковка)
- Октябрьский Первомайского района (р. Повалиха)
- Тальменка Тальменского района (р. Чумыш)
- Троицкое Троицского района (р. Большая Речка)
- Заринск (р. Чумыш)
- Залесово Залесовского района (р. Каменка)
- Ельцовка Ельцовского района (р. Чумыш)
- Кытманово Кытмановского района (р. Чумыш)
- Дмитро–Титово Кытмановского района (р. Большегорская)
- Белокуриха (Церковь св. Пантелеймона)
- Смоленское Смоленского района (р. Поперечная)
- Алтайское Алтайского района (р. Каменка)
- Урочище Тавдинское Алтайского района (район горы Красный камень, туристический комплекс «Бирюзовая Катунь)
- Курск Кулундинского района (озеро Жиланды)
- Михайловское Михайловского района (озеро Михайловское)
- Яровое (Борисо –Глебская церковь)
- Рубцовск (р. Алей)
- Титовка Егорьевский район (Деревенский пруд)
- Новичиха Новичихинский район (озеро Кирпичное)
- Усть-Калманка Усть-Калманского района (р. Чарыш)
- Усть-Пристань Усть-Пристанского района (р. Обь)