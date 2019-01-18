Крещение-2019: где окунуться в прорубь в Алтайском крае

Крещение Господне отмечают православные верующие 19 января. В ночь с пятницы на субботу в Алтайском крае традиционно пройдут крещенские купания. В этом году официально разрешено окунаться в 52-х купелях.

Крестный ход

Крестный ход к главной иордани Барнаула на Речном вокзале начнется 19 января в 11:00 от Знаменского храма (улица Большая Олонская, 24). Возглавит его митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Присоединиться могут все желающие.

Главная прорубь

Купель на Оби уже обустроили – там рабочие расчистили площадку, подготовили место для окунания, раздевалки, а также возвели снежную часовню и бани. Непосредственно в день Крещения там организуют торговлю чаем, кофе и свежей выпечкой.

Сейчас толщина льда на реке в районе Речного вокзала составляет 42-45 сантиметров. Выпускать на лед будут до 50 человек, а непосредственно у купели смогут находиться по 10 человек.

Где еще окунуться в Алтайском крае

Помимо главной иордани на Речном вокзале, в Алтайском крае будет действовать 51 санкционированная купель.

- Бийск (р. Бия, район Коммунального моста)

- Стан-Бехтемир Бийского района (р. Бия, санаторий «Рассветы над Бией»)

- Малоугренево Бийского района (родник)

- Новиково Бийского района (р. Бия)

- Малоенисейское Бийского района (р. Бия)

- Красногорское Краносгорского района (р. Чапша)

- Усть-Иша Краносгорского района (р. Иша)

- Целинное Целинного района (р. Яма)

- Дружба Целинного района (р. Марушка)

- Камень-на-Оби (р. Обь в районе выхода на лед с ул. Колядо)

- Староалейское Третьяковского района (р. Алей)

- Благовещенка Благовещенского района (озеро Центральное)

- Степное Благовещенского района (озеро, водозабор)

- Баево Баевского района (озеро Баево)

- Завьялово Завьяловского района (озеро Домашнее)

- Родино Родинского района (озеро Кубы)

- Романово Романовского района (Мамонтовский пруд)

- Верхняя Суетка Суетского района (р. Макариха)

- Павловск Павловского района (Касмалинский пруд, возле детского лагеря «Дружба»)

- Комсомольский Павловского района (Комсомольский пруд, в 100 метрах от Храма Всех Святых)

- Ребриха Ребрихинского района (р. Касмала)

- Шелаболиха Шелаболихинского района (р. Объ)

- Мамонтово Мамонтовского района (озеро Большое Островное)

- Новоалтайск (р. Малая Черемшанка)

- Косиха Косихинского района (р. Лосиха)

- Кислуха Первомайского района (Иоанна-Кронштадский Монастырь)

- Сорочий Лог Первомайского района (Иоанна-Предтеченское подворье)

- Бобровка Первомайского района (р. Бобровка)

- Санниково Первомайского района (р. Лосиха)

- Первомайское Первомайского района (Первомайское водохранилище)

- Березовка Первомайского района (р. Чесноковка)

- Октябрьский Первомайского района (р. Повалиха)

- Тальменка Тальменского района (р. Чумыш)

- Троицкое Троицского района (р. Большая Речка)

- Заринск (р. Чумыш)

- Залесово Залесовского района (р. Каменка)

- Ельцовка Ельцовского района (р. Чумыш)

- Кытманово Кытмановского района (р. Чумыш)

- Дмитро–Титово Кытмановского района (р. Большегорская)

- Белокуриха (Церковь св. Пантелеймона)

- Смоленское Смоленского района (р. Поперечная)

- Алтайское Алтайского района (р. Каменка)

- Урочище Тавдинское Алтайского района (район горы Красный камень, туристический комплекс «Бирюзовая Катунь)

- Курск Кулундинского района (озеро Жиланды)

- Михайловское Михайловского района (озеро Михайловское)

- Яровое (Борисо –Глебская церковь)

- Рубцовск (р. Алей)

- Титовка Егорьевский район (Деревенский пруд)

- Новичиха Новичихинский район (озеро Кирпичное)

- Усть-Калманка Усть-Калманского района (р. Чарыш)

- Усть-Пристань Усть-Пристанского района (р. Обь)