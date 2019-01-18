2019-01-18T11:51:14+03:00
Общество

Правда ли, что после проруби может случиться разрыв сердца

Медики призывают все тщательно взвесить и не употреблять алкоголь
Марина КОЧНЕВА
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Правда ли, что после проруби может случиться разрыв сердцаПравда ли, что после проруби может случиться разрыв сердцаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Крещение 19 января тысячи людей ныряют в ледяные купели. Известный в Барнауле морж Александр Зеленецкий называет такое купание «здоровым наркотиком» и средством, повышающим мужскую силу.

Но если моржи закаленные и километры в ледяной воде проплывают, то новичкам, решившим пойти в прорубь «за кампанию», нужно все тщательно взвесить.

- Я, например, немного завидую людям, которые радостно окунаются в ледяную воду, но сам не решаюсь, опасаюсь остановки сердца, - поделился с «Комсомолкой» врач-реаниматолог Олег Першин. - Такой поворот не исключен.

- На нашей подстанции один коллега ныряет каждый год, но он к этому готовится и физически и духовно. Здесь очень важен моральный настрой, - рассказывает Константин Чижиков, главврач подстанции « Скорой помощи» «Черемушки».

По словам Чижикова, за 30 лет работы он ни разу не сталкивался с такой жутью, как разрыв сердца после ныряния в проруби.

- А вот случай, когда после купания человек обратился с пневмонией, был, - вспомнил собеседник. -Да, от резкого перепада температур может быть сосудистая катастрофа, спазм, поэтому обязательно на таких мероприятиях, как массовые купания, должны дежурить медики.

Еще одно важное предупреждение от медиков: ни в коем случае не употребляйте алкоголь перед нырянием.

- Вот тогда начнется непредсказуемая игра сосудов, которая может дать печальные последствия, - предупреждает Чижиков.

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