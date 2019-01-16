Правда ли, что святая вода исцеляет и не тухнет

19 января все православные отмечают праздник Крещение Господне. В храмы Барнаула в этот день отправятся тысячи горожан, чтобы набрать святой воды. Главное ее отличие от обычной в том, что стоять она может многие месяцы и при этом не зеленеть. Иерей Анатолий Бочар рассказал «КП», почему святая вода не тухнет и во что лучше ее набирать.

- В Крещение Господне совершается чин великого освящения воды и молитвами священнослужителей она принимает великую Божественную силу, поэтому долгое время сохраняет свои свойства, - пояснил иерей.

По словам Бочара, крещенская вода имеет благодать той самой иорданской воды, в которой крестился Господь, и освященная Им она имеет силу очищать, исцелять и освящать душу и тело, а также наши жилища. Очень часто такая вода используется для того, чтобы умывать ребенка, если он ведет себя беспокойно и плачет.

19 января на Оби, как и по всей России и всему миру, будет проходить великое освящение воды, поэтому святой она будет не только в храмах, но и в реке, и в море, и в снегу и даже дома из-под крана. Причем наука подтверждает, что крещенская вода действительно долгое время не теряет своих свойств. Существует такая точка зрения: ежегодно 19 января происходит мощная нейронная «атака» Земли. Нейронное облучение стерилизует воду, в результате в ней уничтожаются вредные бактерии.

Правда, по словам собеседника, забывают люди о том, что смысл этого праздника заключается не в набранной святой воде.

- Многие думают, что в праздник Крещение Господне главное - «затариться» святой водой и использовать ее на протяжении долгого времени. Видел я, как цистернами по 200 литров набирают. Это становится обрядом без внутреннего наполнения, - поясняет собеседник. - Однако, на самом деле, этот день нам напоминает, что мы должны следовать Христу, стараться подражать ему и жить духовной жизнью.

Крещенский сочельник - 18 января, стоит провести день спокойно, не ругаться и не сердиться, не пить алкоголь и воздержаться от тяжелой пищи. В Крещение Господне желательно посетить божественную литургию в храме, исповедаться, причаститься и по окончанию службы, после того, как будет освящена вода, набраться ее в тару.

По словам Бочара, использовать можно как стеклянную тару, так и пластиковую. Желательно поставить ее в прохладное темное место. Когда она будет заканчиваться, то в нее можно добавить обычной, неосвященной воды, которая примет благодатные свойства и также станет святой.

Читайте также:

В Барнауле на Оби обустраивают Крещенский городок

Рабочие уже расчистили площадку, подготовили купель, а в настоящий момент возводят снежную часовню и бани. Непосредственно в день Крещения там организуют торговлю чаем, кофе и свежей выпечкой (подробнее)