Девушки в купели: красивая фотоподборка

Прекрасная половина человечества в купальниках всегда привлекает внимание. И даже в духовный праздник Крещения ничто не запрещает нам любоваться фигурами дам. Мы собрали фото жительниц Алтайского края, которые сегодня окунулись в прорубь. А что макияж смоется – так это для них не проблема. Главное, чтобы грехи смылись.

Девушки в купелиФото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купелиФото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купелиФото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купелиФото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купелиФото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купелиФото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купелиФото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купелиФото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купелиФото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купелиФото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купелиФото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купелиФото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купелиФото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купелиФото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купелиФото: Олег УКЛАДОВ

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