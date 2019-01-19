2019-01-19T15:39:14+03:00
Общество

Девушки в купели: красивая фотоподборка

Жительницы Барнаула не боятся холодной воды и поплывшей косметики
САПОЖКОВА Александра
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Девушки в купелиДевушки в купелиФото: Олег УКЛАДОВ
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Прекрасная половина человечества в купальниках всегда привлекает внимание. И даже в духовный праздник Крещения ничто не запрещает нам любоваться фигурами дам. Мы собрали фото жительниц Алтайского края, которые сегодня окунулись в прорубь. А что макияж смоется – так это для них не проблема. Главное, чтобы грехи смылись.

Девушки в купели Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купелиФото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купели Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купелиФото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купели Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купелиФото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купели Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купелиФото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купели Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купелиФото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купели Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купелиФото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купели Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купелиФото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купели Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купелиФото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купели Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купелиФото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купели Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купелиФото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купели Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купелиФото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купели Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купелиФото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купели Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купелиФото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купели Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купелиФото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купели Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки в купелиФото: Олег УКЛАДОВ

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