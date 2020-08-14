Суд оставил за решеткой директора алтайской турбазы, обвиняемого в смерти семьи чиновника

В конце июля на турбазе «Глобус» погибли четыре человека Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Директор скандальной турбазы «Глобус» Виктор Королев, который проходит главным обвиняемым по делу гибели семьи чиновника Иосифа Кременских, попытался оспорить меру пресечения: ранее по решению суда его заключили под стражу. Однако апелляция ему не помогла, и он останется за решеткой.

По словам прокурора апелляционного отдела Татьяны Новиковой, накануне было рассмотрено обжалование меры пресечения: сторона защиты Королева просила заменить ему меру пресечения на ту, которая не связана с изоляцией от общества. Однако суд апелляционной инстанции признал, что решение суда об аресте является законным и обоснованным, и оставил его без изменения.

Напомним, в конце июля в поселке Катунь на турбазе «Глобус» погибли четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних: 51-летний глава семейства, чиновник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосиф Кременских, его 43-летняя супруга Оксана и дети – 16-летний сын и 10-летняя дочь. Тела нашли лишь спустя несколько дней, когда семья должна была выселиться из отеля.

Экспертиза показала, что туристы погибли из-за отравления угарным газом. Позднее выяснилось, что в ночь с 26 на 27 июля из-за непогоды на базе отключилось электричество, в связи с чем директор Виктор Королев поручил установить два бензиновых электрогенератора в бойлерную, которая располагалась как раз под номером семьи. Номер погибших быстро заполнился выхлопными газами, от которых семья и погибла.

По данному факту следком возбуждено уголовное дело. Главным обвиняемым стал руководитель базы Виктор Королев. Ему вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за чего и произошла трагедия. Мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Расследование продолжается.

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