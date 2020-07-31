Семья из четырех человек найдена мертвой в номере на алтайской турбазе

На одной из туристических баз в районе озера Ая в Алтайском районе Алтайского края в номере обнаружили мертвой семью из четырех человек. Это родители и двое детей. Известно, что старшему ребенку, мальчику, — 16 лет, а дочери — 12 , сообщает источник "Комсомольской правды" - Барнаул".

По предварительной информации, люди жили на базе несколько дней (по неподтвержденным данным, речь идет о базе "Глобус") и в последнее время не выходили из своего номера. По информации краевого Следкома, семья приехала на отдых из Барнаула 26 июля.

Работники базы не мешали постояльцам и думали, что они просто хотят отдохнуть. Однако, когда пришло время выселяться, то двери двери никто не открыл. Пришлось самим открывать замки. Сотрудники турбазы сделали это и увидели шокирующую картину.

По неподтвержденной информации, люди умерли еще 26 или 27 июля. Об этом свидетельствует состояние трупов. Предварительная версия - отравление.

Точная причина смерти постояльцев станет известна после проведения экспертиз. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. Следователи, следователи-криминалисты регионального СК с участием сотрудников полиции и прокурора Алтайского района проводят осмотр места происшествия. Расследование продолжается.

Предположительно, погибла семья 51-летнего Иосифа Кременских, главы сектора мониторинга отдела по взаимодействию со СМИ управления по печати Алтайского края. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе регионального правительства. Однако опознания еще не было.

Губернатору Алтайского края Виктору Томенко сообщили о произошедшем, глава региона следит за ходом расследования.

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